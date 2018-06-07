SDÜ’de memurlar yemin etti

SDÜ’de asil memur kadrolarına atanmaya hak kazanan 8 memur için yemin töreni Ertokuş Bey Derslikleri’nde gerçekleştirildi. Memuriyetin kutsal bir görev olduğunu ifade eden SDÜ Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Musa Denizhan Ulusan, “Bu kutsal görevi yerine getirirken hepinizde heyecan mutlaka olacaktır. Başladığımız işi en iyi şekilde yapmamız gerekir. Yaptığımız işi hakkıyla yaparsak aldığımız maaş da helal olur. Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak ve geleceği daha güzel yapmak için işimizi en iyi şekilde yapacağız. Bu süreçte mesai arkadaşlarınızla olan uyumunuz da çok önemli” dedi.

Törende, adaylıkları kaldırılan ve asaletleri onaylanan memurlar, görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerine dair yemin etti.