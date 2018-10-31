SDÜ'de, merhum Cumhurbaşkanı 'Süleyman Demirel konulu ilk ders Prof.Dr.İlber Ortaylı'dan

Dr. İlber Ortaylı, ‘9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Demokrasi' konulu konferansa katılmak ve ilk dersi vermek üzere Süleyman Demirel Üniversitesi'ne (SDÜ) geldi. Prof.Dr.Ortaylı'yı dinlemek üzere ilk derse gelen çok sayıda öğrenciyi salon almadı, dışarıda kalan öğrencilerin çoğu programı kurulan ekranlardan takip etmek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü sahibi, Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi, Tarihçi, Yazar Prof.Dr. İlber Ortaylı, ‘9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Demokrasi' konulu konferansa katılmak ve SDÜ'de ilk dersi vermek üzere Isparta'ya geldi.

SDÜ Prof.Dr.Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans ve ilk ders etkinliğine, İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr.Aylin Cesur, SDÜ Rektörü Prof.Dr.İlker Hüseyin Çarıkçı, Isparta Uygulamalı Bilim Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof.Dr.İbrahim Diler, Baro Başkanı Avukat Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, eski bakanlar, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Program öncesinde içeri alınmak üzere bekleyen yüzlerce öğrenci rektörlük önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Salona girmeyi başaran öğrenciler sahneye ve yerlere oturmak zorunda kalırken, içeri giremeyen bazı öğrenciler ise programı dışarıda ve Bilim TV ekranından takip etmek durumunda kaldılar.

Prof.Dr.Ortaylı: “Hala konuşmayı, üsluplarını kontrol etmeyi öğrenemediler”

Konuşmasına Türk insanının yaptığı yanlış ön yargılar ve durumlardan bahsederek başlayan Prof.Dr.İlber Ortaylı, “Biz, insanları yanlış tanırız, maalesef Demirel de bunlardan biriydi” dedi.

“Uzun bir savaştan çıkan bütün milletler gibi en başta insanlarını kaybetmiştir” diyen Prof.Dr.Ortaylı, “Bu kadar eski parlamentomuz var. Hala konuşmayı, üsluplarını kontrol etmeyi öğrenemediler. Bunun istisnası Demirel'dir. Gayet güzel espriler yapıyordu. Mizahi ironik dediğimiz takılmalı edebiyatı sadece Demirel döneminde gördük. Bize öyle politikacılar lazım” diye konuştu.

“Demirel'in öğrenme ve tatbik etme kapasitesi sayesinde Türkiye sanayileşti”

Ortaylı konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bu ülkenin dış politikası çok yönlülüğe girdi. Muhalefet ile iktidar arasındaki çatışma, demokrasiye yakışır ortama girdi. Maalesef Demirel ile bitti. O dönemdeki en önemli gelişme sanayi ve ticaret alanında gelişmelerdir. Demirel'in döneminde Türkiye sanayisine akıl, idari sanatı, dışarıyla iletişim kurma ve dışarıdan bilgilenme adeti girmiştir. Rahat İngilizce konuşur ve okurdu. Öğrenirdi, sorardı. Öğrenme ve tatbik etme kapasitesi sayesinde Türkiye sanayileşti. Çevre koşullarına dikkat edilmedi, bu açıktır. Tanzimat'tan beri sanayi mukaddes görüldü. Çevre bilinci olmayan memlekette Demirel, 2. Döneminde bu konuya çok fevkalade eğildi” şeklinde konuştu.

“İnşallah, hiç değilse bu üniversitede bu devri daha derin öğrenirsiniz”

Ortaylı Demirel'in siyasi hayatı ve mizahından önemli detaylar anlattıktan sonra onu rahmetle ve minnetle andığını ifade eden Ortaylı, “İnşallah, hiç değilse bu üniversitede bu devri (Demirel devrini) daha derin, daha vesikalarla, filmlerle paralel soruşturmalı olarak, görüp öğrenirsiniz” ifadelerini kullandı.

Konferans ve ilk ders sonrasında Ortaylı'ya Rektör Çarıkçı tarafından, SDÜ Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretilen seramik fötr Demirel şapkası takdim edildi.