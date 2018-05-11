SDÜ’de mezuniyet coşkusu

19 Mayıs Amfisi ve Öğrenci Meydanı’nda gerçekleştirilen tören, Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde mezun olacak öğrencilerin geçişi ile başladı. Türk bayraklarıyla eşliğinde tören geçişini gerçekleştiren öğrenciler farklı ve renkli mizahi pankartlarıyla birlikte yürüdü.

Çarıkçı: “Artık ‘İlham veren üniversite’ sloganıyla model alınan üniversite haline geldik”

Törende SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, bu yıl 26. Kuruluş yıldönümünü kutlayan SDÜ’nün küçük üniversiteyken bu zamanlarda büyük ölçekli ve yetişkin bir üniversite seviyesine geldiğini belirterek, “Eskiden başka üniversiteleri örnek alırdık. Artık ‘İlham veren üniversite’ sloganıyla model alınan üniversite haline geldik. Hayatın içinde gerçekten dönüm noktası diyebileceğimiz önemli başlangıçlar vardır. Yürümeye ya da konuşmaya başladığınız, ilkokula başladığınız ve bir meslek edinmek için üniversiteye başladığınız günler önemlidir. Üniversiteden mezun olmaya geldiğiniz bugün hayatınız boyunca belki de unutamayacağınız en önemli gündür” dedi

“Böyle üniversitede edindiğiniz her bilginin, deneyiminin iş hayatınız için kazanç olacağını göreceksiniz”

“Bugün okul ortamındaki eğitiminiz sona erdi ve hayatın başka bir yükünü omuzlayacaksınız” diyerek sözlerini sürdüren Çarıkçı, “İş dünyasının büyülü atmosferine giriyorsunuz. Artık hayata atılıyorsunuz. Sizi belki bugün hayal edemeyeceğiniz zorluklar bekliyor ama bugüne kadar zorlukları nasıl yendiyseniz, bu çetin sınavlardan nasıl geçtiyseniz, bundan sonrakilerden de böyle geçeceksiniz. İlham veren üniversitede okumuş olmanın, böyle üniversitede edindiğiniz her bilginin, deneyiminin iş hayatınız için kazanç olacağını göreceksiniz. Dileğimiz yollarınızın da bahtlarınızın da açık olmasıdır. Mezuniyetiniz hayırlı olsun."

Açıkgöz: “Bugün sizin ilkbaharınız”

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz de, bugün öğrencilerin en heyecanlı günlerinden birini yaşadığını ve her insan ömrünün 4 mevsimden oluştuğunu kaydetti.

"İlkbahar, yaz, sonbahar, kış olduğu gibi sizin de bugün ilkbaharınız” diyen Açıkgöz, “Her birinizin zihnine ve kalbine hocalarınız, kitaplar tarafından adeta birer tohum ekildi. Hayatta bu tohumları servete, ürüne dönüştürmek için, tohumun güneşe ihtiyacı olduğu gibi sizin de her zaman hakikate ihtiyacınız olacak. Dolayısıyla hakikat sizin kalp dünyanızdaki tohumların her zaman ışığı olmuş olsun" diye konuştu.

Gönüllerince eğlendiler

Konuşmanın ardından, öğrenciler SDÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nihat Ayyıldız eşliğinde mezuniyet andını okudu. Ardından fakülte ve yüksekokullarda ilk 3’te dereceye giren öğrenciler ödüllendirilirken, daha sonra keplerini fırlatarak mezuniyetlerini kutladılar.