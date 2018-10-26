SDÜ'de “Pisidia bölgesi ve yakın çevresinde üretim, ticaret ve ekonomi sempozyumu”

Uluslararası Pisidia Araştırmaları' Sempozyumu düzenliyor. Bu yıl ki ana tema “Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar'ı kapsayan Pisidia bölgesi ve yakın çevresinde üretim, ticaret ve ekonomi” olarak seçildi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Mörel, “Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar'ın antik dönemdeki adı herkesin bilgisi olduğu üzere Pisidia idi. Bu bölgede antik dönem ile ilgili çalışan çok sayıda değerli bilim insanı var. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hollanda, İspanya, Belçika ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları çalışmalarını ‘üretim, ticaret ve ekonomi' ile bağdaştırıp sempozyumda paylaşacak. Tabii ki bu coğrafyadaki antik yerleşimlerin tanıtılması ve turizm hareketliliği kazanması açısından önemli çıktıların oluşacağını umut ediyoruz” dedi.

Toplumsal katkı ödülü verilecek

SDÜ Dr. Öğretim Üyesi Mörel, Pisidia coğrafyasında arkeoloji bilimine sağladığı faydalar nedeniyle Burdur Müzesi emekli Müdürü Hacı Ali Ekinci'ye de SDÜ tarafından ‘Toplumsal Katkı Ödülü' verileceğini açıkladı.

Bilim dünyasına kazandırılacak

Öte yandan, Bilimsel Danışmanlık ve Kazı Başkanlığı görevini SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt'un üstlendiği Isparta Müze Müdürlüğü tarafından sürdürülen Atabey kazı çalışmaları ile Gönen ve çevresindeki yüzey araştırmaları devam ediyor.

SDÜ Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mörel, “Atabey Sidera antik kentinde yoğun mimari yapılanma ve güzel arkeolojik verileri olan bir bölge. Yine Gönen'de yüzey araştırmaları devam ediyor. İlerleyen yıllarda bu medeniyetlerin bilim dünyasına ve turizme kazandırılması mümkün olacak” ifadelerini kullandı.