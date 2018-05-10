Törenin tamamlanmasının etkisini artıran rüzgar ve yağmur, sağanak yağış ve fırtınaya neden olurken, tören alanında kısa süre sonra kimse kalmadı.

SDÜ’de mutlu, hüzünlü ve gurur verici okul yıllarını geride bırakan binlerce öğrenci, heyecanla bekledikleri mezuniyet gününe kavuştu. SDÜ öğrencileri, bugün SDÜ Doğu Yerleşkesi’ndeki 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı’nda aileleri, arkadaşları ve üniversite hayatı boyunca kendileri için emek veren hocaları ile diplomalarını almanın ve keplerini havaya atmanın mutluluğunu birlikte yaşadı.

Hayatın en güzel dönemlerinden biri olan üniversite yıllarını büyük emeklerle bitirmeye hak kazanan mezunlar, Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirdikleri kortej yürüyüşü ile konukları selamladı.

Sağanak yağış sonrasında kimileri yağmurluk giydi, kimileri de kapalı alanlara sığındı

Sağanak yağış altında gerçekleşen mezuniyet töreninde, SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız yönetiminde ‘Mezuniyet Andı’nı birlikte okuyan öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadılar. Törende, aileler, büyük emek ve fedakarlıklarla okuttuğu evlatlarını izlerken duygulu anlar yaşadı. Diğer yandan, sağanak yağışın artması sonrasında öğrenciler ve aileleri tören alanından ayrılarak, yakın bölgedeki kafeterya ve merkezi derslerin yer aldığı kapalı alanlara sığındılar. Törene katılanlardan bazıları da açık alanda yağmurluk giyerek yağıştan korunmaya çalıştılar.

Şehir trafiğinde de yoğunluk oluştu

Alan boşaldıktan sonra Isparta genelinde yağış ve rüzgar etkisini artırdı. Sağanak yağışla birlikte fırtına meydana gelince öğrenciler, aileleriyle birlikte hızlı bir şekilde alandan ayrıldılar. Yağış sonrasında trafikte de yoğunluk oluştuğu ve il genelinde trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldiği belirtildi.

Rektör Çarıkçı: “Aşırı yağış sebebiyle törenimizi hızlı tamamlamak durumumda kaldık, bu durum sizler kadar bizleri de üzdü”

Yağış nedeniyle beklenildiği gibi geçmeyen mezuniyet töreni sonrasında, ‘Törenin neden ertelenmediği’ yönündeki soruları sosyal medya hesabı üzerinden yanıtlayan SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı şu açıklamalarda bulundu:

“Değerli öğrencilerim ve kıymetli veliler; bugün mezuniyet töreni sırasında meydana gelen aşırı yağış sebebiyle törenimizi hızlı tamamlamak durumumda kaldık. Öncelikle bu durum sizler kadar bizleri de üzdü. Sizlerden gelen ‘Neden ertelenmediği’ talebiyle ilgili de küçük bir açıklama yapmak isterim. Alternatif olarak bu töreni gerçekleştirebileceğimiz büyüklükte bir kapalı alan maalesef Isparta sınırlarımızda mevcut değil. Bununla beraber aynı tarihlerde Isparta’da gerçekleşecek olan ‘Gül Festivali ve Fuarı’ sebebiyle konaklama yerlerinin ve tüm ulaşım olanaklarının hafta sonu tamamen dolduğunu da öğrendik. Bu nedenle elimizden gelen önlemi alarak töreni gerçekleştirmeye çalıştık. Sizlerin mutlu olması bizler için en öncelikli konudur. Duruma bu açıdan bakmanızı rica ediyorum.”

Yarınki tören de hava muhalefeti nedeniyle erkene çekildi

Öte yandan, SDÜ mezuniyet töreninin kalan kısmının devam edeceği yarınki hava şartlarının da aynı şekilde beklenmesi üzerine, SDÜ’nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, törenin hava muhalefeti nedeniyle erkene çekildiği açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada, “11.05.2018 Cuma günü (Yarın) yapılacak olan mezuniyet törenimizin saati hava muhalefeti nedeniyle öne çekilmiştir. Programımız 11.05.2018 saat 10.00’ da 19 Mayıs Öğrenci Meydanı’nda başlayacaktır” denildi.