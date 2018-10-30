SDÜ'de Sanatçı Öğretim Elemanları Sergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nden (GSF) 45 öğretim elemanı Cumhuriyet'in ilanının 95. yıldönümü kutlamaları kapsamında karma sergi açtı.

Heykel, resim, grafik, tekstil ve geleneksel Türk sanatlarından oluşan 45 eserin yer aldığı sergi, 5 Kasım Pazartesi gününe kadar GSF Dekanlık katında gezilebilecek.

Etkinlik öncesinde Müzik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu'nun yönettiği SDÜ Akademik Oda Orkestrası Kuvâ-yi Milliye ruhunun başyapıtlarından, Kadim Türk Sanat Musikisi'nin ölümsüz bestekârlarının eserlerine kadar genişlikte bir repertuar seslendirdi.

Orkestra tarafından Karahisar Kalesi ve Hekimoğlu türküleri, Hammâmizâde İsmail Dede Efendi'nin ‘Yine Bir Gülnihal' bestesi, ‘İzindeyiz Yüce Atam', ‘Gençlik Marşı' ve ‘10. Yıl Marşları' seslendirildi.