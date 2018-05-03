Dr.Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde TÜBİTAK proje yarışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

TÜBİTAK Proje Yarışmaları Destek Programları Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen ‘TÜBİTAK Öğrenci Projeleri Yarışması Bilgilendirme Toplantısı’ Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Konya Bölge Koordinatörlüğü’nden Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş’in konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, “2238 Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik”, “2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri” ve “2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Projeleri” hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, “Programın hedefleri”, “Değerlendirme yöntemi”, “Projenin hangi koşullar altında değerlendirme dışı tutulduğu”, “Yarışma kategorileri” ve “Projelerin nasıl olması gerektiğiyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar" hakkında da bilgi paylaşımında bulunan Erişmiş, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Düzenlenecek olan yarışmaların, 7- 25 Mayıs 2018 tarihleri arasında başvuruya açılacağı ve ayrıntılı bilgilerin TÜBİTAK internet sitesi üzerinden paylaşıldığı belirtildi.