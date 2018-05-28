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28 Mayıs 2018 18:28

SDÜ’de ‘Yaşam Boyu Trafik Eğitimi’

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Yaşam Boyu Trafik Eğitimi’ projesi kapsamında, SDÜ Prof.

SDÜ’de ‘Yaşam Boyu Trafik Eğitimi’

28 Mayıs 2018 18:28

Dr.Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde trafik eğitimi düzenlendi.


Eğitimde, Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan, sürücülerin yaptığı hatalardan bahsederek araç içinde telefonla konuşmanın, kavşaklara kontrolsüz bir şekilde girilmesinin kazalara neden olduğunu söyledi.


Trafikteki kusurlu hareketlerden bahseden Şube Müdürü Çalhan, hazırladığı sunum eşliğinde detaylı bilgiler verdi. Trafik kurallarına uymayan sürücüler ile her gün karşı karşıya kaldıklarını belirten Çalhan, Isparta’da yaşanan kaza verilerini paylaştı.




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