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SDÜ'den “Buzağı Sağlığı ve Gıda Güvenliği” İçin Uluslararası Proje

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) Yükseköğretim Kurulu tarafından desteklenen uluslararası ölçekli “Buzağı Sağlığı ve Gıda Güvenliği” projesi hayata geçiyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) Yükseköğretim Kurulu tarafından desteklenen uluslararası ölçekli “Buzağı Sağlığı ve Gıda Güvenliği” projesi hayata geçiyor.


Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Gül Karahan Çakmakçı'nın Yükseköğretim Kurulunca desteklenen ''Buzağı İshallerine Karşı Probiyotiklerin Etkileri ve Gıda Güvenliği Açısından Önemi'' başlıklı projesi başladı.


Mevlana Değişim Programı kapsamında yürütülen projede, Mühendislik Fakültesi Gıda Bölümü ile Kazakh National Agrarian University arasında öğrenci değişimi de gerçekleştirilecek ve bilimsel çalışmalar yapılacak.


Proje başlangıç çalışmaları bağlamında Kazakistan'dan Biyogüvenlik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zhanara Tulemissova, Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Raya Myktybayeva ve doktora öğrencisi Togzhan Boranbayeva SDÜ'ye gelerek “insan ve hayvan sağlığı açısından probiyotiklerin önemi”ne vurgu yaptı. Ziyaretleri kapsamında Togzhan ve Boranbayeva'ya Mevlana Projesi Katılım Belgesi takdim edildi.



Değişim programı işleyişi


Değişim Programı kapsamında Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Aynur Gül Karahan Çakmakçı, Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Özkaya ve SDÜ'den bir lisanüstü öğrencisinin 2018- 2019 Bahar Yarıyılında Kazakistan National Agrarian Universitye gitmesi planlanıyor.

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