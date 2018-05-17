SDÜ’den Devlet Sanatçısı Suna Kan’a Fahri Doktora Payesi

Fahri Doktora Payesi Töreni öncesinde Cana Gülmen ve Suat Aşkın bir dinleti sundu. Ardından SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölüm Başkanlığı ve Radyo Televizyon Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ortak yapıtı olan Keman Virtüözü, Devlet Sanatçısı Suna Kan ile gerçekleştirilen belgesel söyleşi izlendi.

Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Keman Virtüözü Suna Kan’ın Türkiye ve gençlere kültürel ve sanatsal alanda önemli değerler kattığını söyledi. Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, "Dünya’nın sayılı keman virtüözlerinden biri olan ’Devlet Sanatçısı’ unvanını alan Suna Kan’a müzik sahasında, çağdaş, yenilikçi çabaları ülkemizin tanıtımına yaptığı katkı nedeniyle ’Fahri Doktora’ verilmesi kararlaştırıldı" dedi.

Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’nın elinden ’Biniş’ giydikten sonra Suna Kan, gençlere öğütlerde bulundu. Son 1.5 yıldır sağlık sorunları nedeniyle sanat icra edemediğini anlatan Suna Kan, "Bastona mahkûm kaldım. Önemli değil. Kafam işliyor. Konuşabiliyorum. Okuduğumu anlayabiliyorum. Düşünebiliyorum. Hatta fazla düşünebiliyorum. 75 yıllık sanat hayatımda Anadolu konserleri bana çok değer kattı. Klasik Batı Müziği konserlerine gidin. Bazen ’anlamıyoruz’ diyorlar. Önemli olan alışmaktır. Sanat insana çok değer katar. ’İyi insan’ yapar" diye konuştu.

Suna Kan’a ayrıca, Gönen Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk Bölümü tarafından hazırlanan özel tasarımlar hediye edildi.