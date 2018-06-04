SDÜ’lü genç diş hekimleri mezuniyet belgelerini aldılar

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi (DHF) 2017-2018 Mezuniyet Töreni ile eğitimlerini tamamlayan diş hekimleri için mezuniyet töreni düzenlendi. SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dönem Birincisi Ayşe Mert, 2 diş hekiminin kızı olarak bugün aynı mesleğin üyesi olacak olmanın gururunu yaşadığını dile getirerek zorlu bir o kadar da güzel eğitim sürecinin sonuna geldiklerini belirtti. Dönem birincisi Mert, “Karşıma çıkan zorluklarla baş edebilmemi öğreten aileme, sabırla hekim olabilmeyi öğreten hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma da emeklerinin karşılık bulduğu bir hekimlik yaşamı diliyorum” dedi.

“Bu ilmi etrafımıza yaymaya çalışacağız”

2018 yılı mezunları adına konuşmasını yapmak üzere sözü alan Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisi Cansu Karaltı, eğitim yılları boyunca bir meslek kazanmanın ötesinde birçok yoldaş kazandıklarını belirterek “İnsanın olduğu her coğrafyada biz varız. Bu ilmi etrafımıza yaymaya çalışacağız” dedi.

“Sizlerin gururunu paylaşıyoruz “

Genç meslektaşlarını kutlayarak konuşmasına başlayan Isparta- Burdur Diş Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Örmeci ise “Değerli anne-babalar sizlerin gururunu paylaşıyoruz. Bilgileriyle sizleri yetiştiren hocalarımızı da kutluyorum. Sevgili gençler, günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay. Kendinizi sürekli yenileyin” şeklinde konuştu.

“Bugün meslek hayatına başlıyorsunuz”

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Baykul, gençlere seslenerek, “Okuma yazma öğrenerek başlayıp bugüne uzanan zorlu maratonun sonuna geldiniz. Aklınız, niteliğini ve çalışkanlığınızla seçildiniz. Bugün meslek hayatına başlıyorsunuz. Aldığınız eğitim zorluklarla başa çıkmanızı sağlayacak. Diş Hekimliği eğitiminin asla bitmeyeceğini unutmayın, yürümeye devam edin. “ mesajını verdi.

Mezuniyet belgesi ve hediyeler verilerek mezuniyet andı okundu

Konuşmaların ardından ilk olarak derece ile lisans eğitimlerini tamamlayan öğrencilere hediyeleri verildi. Ardından mezun olan öğrencilere mezuniyet belgesi verildi. Son olarak da genç hekim adayları, Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Kırzıoğlu eşliğinde diş hekimliği andını okudular.