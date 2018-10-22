SDÜ'lü kaşifler Şarkikaraağaç'ta Kızıldağ'ı keşfetti

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) genç kaşifleri, “Keşif Isparta” programı kapsamında hafta sonunda Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı'nı keşfetti.

Isparta'nın doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini gezerek tanıyan öğrenciler, bu hafta dağ evleri ve kamp sahaları bulunan milli parkın muhteşem doğasında yürüyüş yaptı.

1993 yılında milli park ilan edilen Kızıldağ Milli Parkı'nın alt florası çok zengin bir tür yapısına sahip olup, sadece tıbbi ve aromatik 80'in üzerinde bitkiye ev sahipliği yaparken, mevcut bitki örtüsünün yüzde 15'ini endemik türler oluşturuyor.