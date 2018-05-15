SDÜ’lü kaşiflerin son durağı gül bahçeleri oldu

Şehrin tarihi, coğrafi ve doğal güzelliklerini yakından tanıtma gayesiyle hazırlanan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ‘Keşif Isparta’ projesinin bu haftaki durağı Yalvaç Pisidia Antioheia Antik Kenti ile Gülün Başkenti Güneykent oldu.

SDÜ’lü kaşifler, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen gezide Yalvaç ilçesinin 1 kilometre kuzeyinde yer alan ve insanlığın yaratılışından itibaren kesintisiz yerleşim görmüş medeniyet merkezlerinden birisi olan Pisidia Antioheia Antik Kenti’ni yakından tanıma fırsatı yakaladı.

Geçen pazar günü de Isparta’nın gül bahçesi olarak nitelendirilen Güneykent beldesini gezen kaşifler, gülün eşsiz kokusu ve dokusunu içerisinde büyülü bir gün geçirdiler. Gezi, gül yağı üretimi ve hasat hakkında bilgilendirme ile son buldu.