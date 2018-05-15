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15 Mayıs 2018 15:52

SDÜ’lü kaşiflerin son durağı gül bahçeleri oldu

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin (SDÜ) ‘Keşif Isparta’ projesi kapsamında kentin doğal ve kültürel güzelliklerini yakından tanıma fırsatı bulan üniversite öğrencileri, son gezilerini Yalvaç’taki Pisidia Antioheia Antik Kenti ile Güneykent’teki gül bahçelerini gezerek tamamladı.

SDÜ’lü kaşiflerin son durağı gül bahçeleri oldu

15 Mayıs 2018 15:52


Şehrin tarihi, coğrafi ve doğal güzelliklerini yakından tanıtma gayesiyle hazırlanan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ‘Keşif Isparta’ projesinin bu haftaki durağı Yalvaç Pisidia Antioheia Antik Kenti ile Gülün Başkenti Güneykent oldu.


SDÜ’lü kaşifler, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen gezide Yalvaç ilçesinin 1 kilometre kuzeyinde yer alan ve insanlığın yaratılışından itibaren kesintisiz yerleşim görmüş medeniyet merkezlerinden birisi olan Pisidia Antioheia Antik Kenti’ni yakından tanıma fırsatı yakaladı.


Geçen pazar günü de Isparta’nın gül bahçesi olarak nitelendirilen Güneykent beldesini gezen kaşifler, gülün eşsiz kokusu ve dokusunu içerisinde büyülü bir gün geçirdiler. Gezi, gül yağı üretimi ve hasat hakkında bilgilendirme ile son buldu.




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