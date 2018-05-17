SDÜ’nün 3 kuşağı bir arada

21 Şubat 1976 ile Temmuz 1992 arasında Türk Yükseköğretim hayatına değer üreten ve SDÜ’nün nüvesini oluşturan Isparta Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi (IDMMA) mezunlarının da aralarında yer aldığı "Danışma Kurulu" üyeleri SDÜ’nün 1998 mezunları (20’nci yıl) ve 2018 mezunları aynı mekânlarda buluştu. SDÜ’nün 20’nci yıl mezunları, SDÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin katkıları ile yeni hayatlarına uğurlanan öğrenciler ile birlikte yürüyüş gerçekleştirdi.

SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Yusuf Onan, SDÜ’nün Türkiye’nin köklü bir çınarı; öncü yükseköğretim kurumu olduğunu söyledi. İstanbul’da iş hayatına atıldığını anlatan Onan, 2017- 2018 mezunları ile birlikte aynı havayı tekrar teneffüs etmenin; onların heyecanına ortak olmanın sevincini yaşadığını kaydetti.

SDÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 20’nci yıl mezunu Serkan Arıcan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) Proje Danışmanlığı yaptığını belirtti. 2018 mezunlarının sevinç ve heyecanını paylaşmaktan mutlu olduğunu belirten Arıcan, Kariyer Merkezi’nin öğrencilere doğru yolu göstereceğine inandığını ifade etti.

SDÜ mezuniyetinden sonra Yüksek Lisans ve Doktora yaptığını belirten Hasan Ataman ise ’’Şu an özel bir şirkette CEO olarak çalışıyorum. 20 yıl sonra bu konuma ulaşmamda izi olan SDÜ’de bulunmak bana huzur ve güven verdi. Yeni mezun arkadaşlarımızın yolları ve bahtlarının açık olmasını diliyorum’’ dedi.

"20. yıl mezunu- Öğretim Üyesi"

SDÜ Çevre Mühendisliği’nden 20’nci yılda mezun olan Doç. Dr. Nevzat Özyiğit ise duygu patlaması yaşadığını söyledi. SDÜ’den 1998 yılında mezun olduktan sonra üniversitede kaldığını, Yüksek Lisans ve Doktora yaptığını anlatan Doç. Dr. Nevzat Özyiğit "Yürüyüşe de bizzat katıldım. Her etkinlikte büyük keyif alarak bulundum. Karmaşık duygular içindeyim. Her duyguyu hissediyorum. SDÜ’de öğrenci- mezun- eski mezun- öğretim üyesi duygularını hissettim. Yaşadım. SDÜ benim hayatım. Çok mutluyum."

Mezun Danışma Kurulu 3. Oturumu Toplantısı

SDÜ Mezun Danışma Kurulu da 3’üncü oturumunu gerçekleştirdi. SDÜ’nün nüvesini oluşturan IDMMA 1976- 1982 mezunu İnşaat Mühendisi Yusuf Güneş, 1998 ve 2018 mezunları ile birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Mezun Danışma Kurulu, Doğu ve Batı Yerleşkesi’nde bir dizi incelemelerin ardından Eğirdir’de 3. Birleşimi gerçekleştirdi. SDÜ Öğretim Görevlisi Ahmet Elnur Mezun Danışma Kurulu üyelerine yönelik bilgilendirici bir sunum yaptı.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu’nun oturum başkanlığında Mezun Danışma Kurulu eğitim- öğretim, kariyer planlama vb. konularda görüşme gerçekleştirdi.

SDÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dicle Özdemir Küçükçapraz, Mezun Danışma Kurulu ve 1998 yılı mezunları ile faydalı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.