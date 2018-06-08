SDÜ’ye 32 akademisyen kadrosu açıldı

Dr. olmak üzere 32 akademisyen kadrosu açılırken, son müracaat tarihinin 21 Haziran 2018 olduğu açıklandı.

SDÜ Tıp, Mühendislik, Eczacılık, Ziraat, Teknoloji, Sağlık Bilimleri, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, Fen- Edebiyat ve Hukuk Fakültesi’ne 32 akademisyen alacak. Kadro ilanı, Resmî Gazete’nin 8 Haziran 2018 Cuma tarih ve 30445 sayılı baskısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kadro ilanı için son müracaat tarihinin 21 Haziran 2018 Perşembe olduğu açıklandı.

Yayınlanan kadro ilanında SDÜ’ye 15 Prof. Dr.; 11 Doç. Dr. ve 6 Dr. Öğretim Üyesi alınacağı belirtildi.

En yüksek kadro Tıp ve Mühendislik Fakültelerine

En yüksek kadro Tıp ve Mühendislik Fakültesi’nde yer aldı. Tıp ve Mühendislik Fakültesi’ne 10’ar akademisyen alınacak. SDÜ Tıp Fakültesi’ne 1 Prof.; 5 Doç. ve 4 Dr. Öğr. Üyesi alınacak. Mühendislik Fakültesi’ne ise 6 Prof., 4 Doç. alımı gerçekleştirilecek. Mühendislik Fakültesi’ne ’Nano akışkanlar’ alanında çalışan biliminsanı kadrosu açıldı. Yine ’2. Abdulhamit Dönemi Mimarisi’, ’Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’ diğer çalışma alanları arasında yer alıyor.