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08 Haziran 2018 14:22

SDÜ’ye 32 akademisyen kadrosu açıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin (SDÜ) 11 fakültesine 15’i Prof.

SDÜ’ye 32 akademisyen kadrosu açıldı

08 Haziran 2018 14:22

Dr. olmak üzere 32 akademisyen kadrosu açılırken, son müracaat tarihinin 21 Haziran 2018 olduğu açıklandı.


SDÜ Tıp, Mühendislik, Eczacılık, Ziraat, Teknoloji, Sağlık Bilimleri, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, Fen- Edebiyat ve Hukuk Fakültesi’ne 32 akademisyen alacak. Kadro ilanı, Resmî Gazete’nin 8 Haziran 2018 Cuma tarih ve 30445 sayılı baskısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kadro ilanı için son müracaat tarihinin 21 Haziran 2018 Perşembe olduğu açıklandı.


Yayınlanan kadro ilanında SDÜ’ye 15 Prof. Dr.; 11 Doç. Dr. ve 6 Dr. Öğretim Üyesi alınacağı belirtildi.


En yüksek kadro Tıp ve Mühendislik Fakültelerine


En yüksek kadro Tıp ve Mühendislik Fakültesi’nde yer aldı. Tıp ve Mühendislik Fakültesi’ne 10’ar akademisyen alınacak. SDÜ Tıp Fakültesi’ne 1 Prof.; 5 Doç. ve 4 Dr. Öğr. Üyesi alınacak. Mühendislik Fakültesi’ne ise 6 Prof., 4 Doç. alımı gerçekleştirilecek. Mühendislik Fakültesi’ne ’Nano akışkanlar’ alanında çalışan biliminsanı kadrosu açıldı. Yine ’2. Abdulhamit Dönemi Mimarisi’, ’Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’ diğer çalışma alanları arasında yer alıyor.




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