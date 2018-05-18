SDÜ’ye 8 milyonluk laboratuvar yatırımı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından 8 milyon TL’lik ‘Gül ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı’ projesi için imzalar atıldı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) birleşimi öncesinde gerçekleştirilen toplantı ile 7 milyon 200 TL’si BAKA tarafından karşılanacak olan projede, Dönem Başkanı Isparta Valisi Şehmus Günaydın ile SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı arasında imza töreni yapıldı.

Törene Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, BAKA’nın Antalya - Isparta ve Burdur’daki üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı. Toplantıdaki imza töreni için masaların tümü gül yapraklarıyla bezendi.

8 milyonluk yatırım

Tıbbi ve aromatik bitkilerin ekonomiye daha fazla katkı sağlanması anlamında, tarımı yapılan bu bitkilerin çeşitlendirilmesi açısından son yıllarda büyük değişim ve gelişim yaşandığını ifade eden Vali Şehmus Günaydın, 8 milyonluk bir yatırımın söz konusu olduğunu dile getirerek yatırımın büyük bir bölümünün BAKA tarafından karşılanacağını açıkladı.

Rektör Çarıkçı: “Bu kadar iyi başka bir laboratuvar yok”

SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da “Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitki ve gül açısından alt yapısı bu kadar iyi başka bir laboratuvar yok. Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi içerinde yer alan merkezde kaliteden kozmetiğe 13 adet laboratuvar yer alıyor. 50 dekarlık alana yayılan merkezde tıbbi aromatik bitkiler bahçesi de bulunuyor.”