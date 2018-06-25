Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 15:01

Seçim sonuçlarını düğün yapar gibi kutladılar

Isparta’da oy sayımlarının tamamlanması sonrasında resmi olmayan sonuçları kutlamak için bir araya gelen ‘Cumhur İttifakı’ ve AK Parti mensubu çok sayıda vatandaş ve partili, il başkanlığı binasının bulunduğu alanda otobüslerde çalınan müziklerle doyasıya eğlendi.

Seçim sonuçlarını düğün yapar gibi kutladılar

25 Haziran 2018 15:01


Isparta’da 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde oy sayımlarının tamamlanmasıyla birlikte, resmi olmayan sonuçları alan ‘Cumhur İttifakı’ mensubu AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi mensupları, meydanlara akın etti.


Kentte ‘Cumhur İttifakı’ ve AK Parti’nin zaferini kutlamak için bir araya gelen insanlar, gece geç saatlere kadar zaferi kutladı.


AK Parti Isparta Gençlik Kolları mensuplarının seçim otobüsleriyle Isparta turu yaparak, seçmenlere teşekkür ettiği zafer gecesinde ayrıca, düğün yaparcasına İl ve ilçe yöneticileri de doyasıya eğlendiler.


AK Parti Isparta İl Başkanlığı’nın bulunduğu Kaymakkapı meydanında gece geç saatlerde toplanan yerli ve yabancı birçok vatandaş, seçim otobüsleriyle çalınan müzikler eşliğinde düğün yapar gibi oynadılar.


Oynayanlara AK Parti İl Başkanı Osman Zabun de alkış tutarak eşlik ederken, il yöneticileri de Isparta ve Türkiye’de kazanılan zaferde kurtlarını döktüler.


Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerinde yapılan ‘Erdoğan’ tezahüratlarıyla son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç