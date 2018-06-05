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05 Haziran 2018 15:45

Şehit Aileleri ve Gazilere iftarda buluştu

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği düzenlendi.

Şehit Aileleri ve Gazilere iftarda buluştu

05 Haziran 2018 15:45


Eğirdir Kaymakamlığı, Şehit Aileleri ve Gazileri iftar yemeğinde buluşturdu. Yazla Mahallesinde bulunan askeri gazinoda düzenlenen iftar yemeğine, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Aksu Kaymakamı İdris Arslan, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hakan Çeliköz de katıldı.


Yemeğin ardından Kaymakam Abdullah Akdaş, “Şehitlerin değerli anne ve babaları en büyük acıyı tadarak evlatlarını yitirdiler; ama emin olsunlar ki 80 milyon evlatları vardır” dedi.




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