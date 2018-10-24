Şehit annesinin oğlu için istediği çeşme belediye tarafından yapıldı

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şehit annesi Keziban Ünal'dan gelen talebi ivedilikle yerine getirerek, kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde Şehit Jandarma Er Mehmet Ünal ismini taşıyan bir çeşme yaptırdı.

Belediye Başkanı Günaydın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Köy buluşmalarımız için gittiğimiz Sorkuncak Köyü'nde ziyaret ettiğimiz Şehit Jandarma Er Mehmet Ünal'ın annesi Keziban Ünal, bizden oğlunun adına bir çeşme istemişti. Kezban annemizin isteğini yerine getirdik ve çeşmemiz ITKM önünde (Cumhuriyet Caddesi) yapıldı. Şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.