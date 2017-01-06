Şehit polisin adı memleketi Isparta’da yaşatılacak

İstanbul’da 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Arena Stadı yakınında eli kanlı terör örgütü tarafından düzenlenen hani saldırıda şehit düşen 30 polis memurundan biri olan Durmuş Öcal’ın adı memleketi Isparta’da yaşatılacak. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın daha önce, Şehit Öcal’ın adının ailesinin istediği bir yere verileceğini açıklamıştı.

Isparta Belediyesi Meclisi ocak ayı oturumunun son toplantısında, Meclis İsim Komisyonu, şehidin adının baba evinin bulunduğu Doğancı Mahallesi’nde Devlet Hastanesi karşısındaki 112. ve 129. Caddeler ile bu mevkide yer alan parka verilmesini kararlaştırdı. Bu teklif Meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Şehidin adının yer aldığı Türk bayraklı temadan oluşan levha yakın bir zamanda belirtilen cadde ve parka takılacak.