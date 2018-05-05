Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 16:54

Şehit Sercan Kara’nın adı, köyündeki okulunda yaptırılan kütüphanede yaşayacak

Hakkari Şemdinli’de bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Ispartalı Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara’nın okuduğu okulda yapıldıktan sonra adı verilen kütüphane törenle hizmete açıldı.

Şehit Sercan Kara’nın adı, köyündeki okulunda yaptırılan kütüphanede yaşayacak

05 Mayıs 2018 16:54

Törene katılan Şehit Babası Menderes Kara, “Şehit oğlumun isminin bu kütüphanede yaşatılması, beni ve ailemi onurlandırdı” dedi.


Törene Şehit Babası Menderes Kara, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Güllü, Hayırsever Sıdıka Gülay Çağatay ve vatandaşlar katıldı. Şehit Sözleşmeli Piyade Er Sercan Kara’nın adı verilen kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Şehit babasından teşekkür


Köyünde, oğlunun öğrenim gördüğü okulda yaptırıldıktan sonra adının verildiği kütüphane açılışı sonrasında konuşan Şehit Babası Menderes Kara, “Şehit oğlumun isminin bu kütüphanede yaşatılması, beni ve ailemi onurlandırdı. Bu kütüphanenin yapılmasında ve yaptırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.


Bilindiği gibi Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Ortaklar bölgesinde, geçen yıl Kasım ayında bölücü terör örgütü mensuplarının yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirmeye çalıştığı saldırıda şehit olmuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç