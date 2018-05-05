Törene katılan Şehit Babası Menderes Kara, “Şehit oğlumun isminin bu kütüphanede yaşatılması, beni ve ailemi onurlandırdı” dedi.

Törene Şehit Babası Menderes Kara, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Güllü, Hayırsever Sıdıka Gülay Çağatay ve vatandaşlar katıldı. Şehit Sözleşmeli Piyade Er Sercan Kara’nın adı verilen kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şehit babasından teşekkür

Köyünde, oğlunun öğrenim gördüğü okulda yaptırıldıktan sonra adının verildiği kütüphane açılışı sonrasında konuşan Şehit Babası Menderes Kara, “Şehit oğlumun isminin bu kütüphanede yaşatılması, beni ve ailemi onurlandırdı. Bu kütüphanenin yapılmasında ve yaptırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Bilindiği gibi Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Ortaklar bölgesinde, geçen yıl Kasım ayında bölücü terör örgütü mensuplarının yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirmeye çalıştığı saldırıda şehit olmuştu.