Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim'in naaşı Isparta'ya getirildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Ispartalı Uzman Çavuş Ali Hekim'in naaşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) uçağıyla Süleyman Demirel (SD) Havalimanı'na getirildi.

Şehidin cenazesini teslim almak üzere, ailesi, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehidin yakınları havalimanında hazır bulundu.

“Daha ben ayaktayım kuzum, seni böyle mi görecektim”

TSK uçağından askerlerin omuzlarına alarak, Türk bayraklı tabut ile cenaze nakil aracına götürülen Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim'in naaşının geçişi sırasında yakınları fenalık geçirdi.

Naaşın cenaze aracına konulduğu sırada şehit annesi Ayşe Hekim, sağlık ekipleri eşliğinde sedye ile götürüldüğü sırada feryat ederek, “Daha ben ayaktayım kuzum, seni böyle mi görecektim” diyerek gözyaşı döktü. Şehit annesi daha sonra 112 Acil Servis ekipleri ile birlikte ambulansa alındı.

Şehit Uzman Çavuş Hekim'in cenazesi daha sonra karayolu ile Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.