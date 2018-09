Ser-Tur'da bu yıl havuz sistemi uygulanacak

Isparta'da eğitim kurumlarına öğrenci taşımada tek yetkili kuruluş olan Ser-Tur'un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücedağ, bu yıl havuz sistemini uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

Isparta'nın öğrenci taşıma hizmeti veren tek yetkili kuruluşu Ser-Tur, yeni eğitim öğretim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Filosundaki 110 araçla servis hizmeti veren Ser-Tur'da şoförlere, yönelik eğitim paneli düzenlendi. Panelde, Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan ile Belediye Zabıta Müdürü Reşat Kravgaz, servis taşımacılığında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verdi. Panelin ardından kazasız belasız bir yıl olması temennisiyle kurban kesilerek, dualar edildi.

“110 servis aracımızla Isparta'da taşıma hizmeti veriyoruz”

Her yıl olduğu gibi bu yıl eğitim öğretim dönemi için sezon açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Ser -Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücedağ, "Bugün yaptığımız toplantıda müfredat değişiklikleri, çalışma esaslarının belirlenmesi konuları üzerinde durduk. Bu yıl ilk kez uygulayacağımız havuz sistemiyle ilgili çalışma esaslarının belirlenmesi konularını masaya yatırdık. Havuz sistemi tüm okulların taşıma sistemlerinin tek elden yönetilmesi anlamına geliyor. Bu sistemde uygun olan yerde uygun olan araçların servis hizmeti vermesi amaçlanacak. Bu yıl böyle bir planlama gerçekleştirdik. Havuz sistemiyle trafik yoğunluğuna mahal vermeden ana güzergahlar yerine alternatif güzergahların kullanılması da amaçlanıyor. Eğitim öğretim de kendimizi bu halkanın bir parçası olarak görüyoruz ve katkımız olması da gerekiyor. Bunun dışında her yıl kazasız belasız dönem geçiriyoruz. İnşallah bu dönemin de kazasız belasız bir yıl olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Şu an 110 servis aracımızla merkezde taşıma hizmeti veriyoruz" dedi.

“Vatandaşlar gördüğü bir eksikliği mutlaka bize bildirsinler”

Isparta halkından her zaman olumlu - olumsuz yönde eleştirileri beklediklerini kaydeden Başkan Yücedağ, "Biz eleştirelere açığız. İnsanlar, beni arayıp, eleştirebilir, ‘şu yanlış' diyebilir. Bu eleştiriler olmazsa doğruyu bulamayız. Sonuçta kamu yararına hizmet veriyoruz. Tabii ki bunun eleştirilerini de bekliyoruz. Vatandaşlar gördüğü bir eksikliği mutlaka bize bildirsinler. Sonuçta geleceğimiz olan çocuklarımızı taşıyoruz. Tabi ki de yanlışlarımızı bize söyleyecekler" diye konuştu.

“Velileri de düşünerek en asgari düzeyde artış uygulandı”

Yeni yönetmelikte bazı konuların ertelendiğini kaydeden Yücedağ, "Kamera sistemi - koltuk - sensör sistemi gibi konular ertelendi. Önümüzdeki süreçte ne olacağına bakacağız" görüşünde bulundu. Servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam öngörüldüğünü belirten Yücedağ, "Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar malum. Yakıt artışı aldığımız zamların neredeyse 3 katı. Çevre illerle kıyasladığınızda ise en uygun servis ücretleri Isparta'da. Bu artış velileri de düşünerek en asgari düzeyde yapılan artıştır. Geçen sene enflasyon rakamı yüzde 11.8 idi. Bizim aldığımız artış yüzde 8. Piyasadaki yansıması yüzde 20'yi geçti. Bu yıl da aynıdır. Ama biz Isparta ailesinin bir parçası olduğumuzdan sırtımızdaki yük ağır. Keşke akaryakıt fiyatı düşse de, biz de fiyat düşürsek. Yakıt artışı direk maliyete yansıyor. Örneğin yönetmelik, rehberlik hizmetini öğrenci velileri karşılar der. Ama Isparta'da biz fiyata rehberlik ücretlerini de dahil ediyoruz" ifadelerini kullandı.