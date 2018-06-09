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09 Haziran 2018 14:11

Servis yolunda trafik kazası: 3 yaralı

Isparta’da ticari taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Servis yolunda trafik kazası: 3 yaralı

09 Haziran 2018 14:11


Edinilen bilgiye göre, kaza saat 12.15 sıralarında, Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi yan tarafındaki servis yolu üzerinde Ahmet A. yönetimindeki 32 T 0099 plakalı ticari taksi, Seher Y. idaresindeki 32 EU 099 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Ahmet A. ve Seher Y. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ayşe K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ekipleri, kaza mahallinde müdahale ettikleri yaralıları daha sonra hastaneye sevk etti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




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