Ses sanatçısı Mustafa Keser, Etnografya Müzesini gezdi

Isparta'ya konser için gelen ses sanatçısı Mustafa Keser, Gökçay Kavşağında bulunan Etnografya Müzesini gezdi. Müzeye hayran kalan Keser, “El sanatları ile ilgili becerilerin artık, atadan, dededen, toruna geçer durumları maalesef kaybolmak üzere. En son durak, kim baba ise maalesef artık evlatları devir almıyor babada bu meslek dalları bitiyor. Halıcılık da bunlardan birisidir. Teknolojinin karşısında durmak da artık günümüzde imkansız. Herkes ellerinden geldiğince el sanatlarını korumaya çalışıyor. Burası da halı, kilim üzerine muhteşem bir yer. Konser vesilesiyle geldik, halk müziğinde, ‘salına salına suya gidersin, meramın su değil, yâri göresin' diye bir türkü vardır. Bizde salına salına, işte meramımız yâri görmek değil, şu güzel eserleri gelmişken görmekte yarar var. Bunlar el sanatları değerlerimiz, yüzyıllardan kalan çeşitli halılar kilimler. Bunları çok severim ve büyük bir keyif ile gezdim” dedi.