Şoför Nebahat Isparta'da sahnelenecek

Isparta'da Çiğdem Tunç Tiyatrosu'nun Şoför Nebahat isimli oyunu Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

16 Kasım 2018 Cuma günü Belediye Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da başlayacak ve ücretsiz olan oyunda Çiğdem Tunç, Ezgi Küçük, Savaş Özkartal, Soykan Kişioğlu, Derya Yıldız, Çağrı Erener, Sema Aras, Murat Parasayar, Alper Çorumluoğlu, Deniz Salman, Hasan Küçükçetin ve Abidin Yerebatan rol alıyor. Çiğdem Tunç'un, kurmuş olduğu Çiğdem Tunç Tiyatrosu, Yeşilçam'ın önemli karakterlerinden biri ‘Şoför Nebahat'in özgün hikâyesi olan ‘Şoför Nebahat' oyunu ile Ispartalı tiyatro severlerin karşısına çıkıyor. Barış Bölükbaşı'nın yazdığı, Çiğdem Tunç'un hem yönettiği hem rol aldığı 2 perdelik, müzikli oyun olan Şoför Nebahat, aşkı, iyiliği, dayanışmayı, arkadaşlığı anlatan güzel bir hikâye olarak seyircisinin önünde olacak.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, Cuma günü saat 19.30'da Belediye Kültür Merkezi'nde Ispartalı tiyatro severlerle buluşturacakları Şoför Nebahat oyununa tüm Ispartalıları davet etti.