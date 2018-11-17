‘Şoför Nebahat' tiyatrosuna gelen izleyiciler salona sığmadı

Isparta Belediyesi tarafından ücretsiz olarak tiyatro severlerle buluşturulan ‘Şoför Nebahat' isimli tiyatro oyununda seyirci salona sığmadı. Başkan Günaydın, yeni dönemde opera, tiyatro, konferans salonlarının da içerisinde bulunduğu büyük bir kültür merkezinin yapılacağı müjdesini verdi. Oyun sonrasında Çiğdem Tunç tarafından Başkan Günaydın'a teşekkür plaketi sunulurken, Günaydın, Ispartalılara yeni bir tiyatro oyununun da müjdesini verdi.

Isparta Belediyesi kültür, sanat ve sosyal etkinlikler kapsamında Çiğdem Tunç Tiyatrosunun Şoför Nebahat isimli oyunu Belediye Kültür Sinemasında sahnelendi.

Isparta Belediyesinin ücretsiz olarak tiyatro severlerle buluşturduğu oyunda Çiğdem Tunç, Ezgi Küçük, Savaş Özkartal, Soykan Kişioğlu, Derya Yıldız, Çağrı Erener, Sema Aras, Murat Parasayar, Alper Çorumluoğlu, Deniz Salman, Hasan Küçükçetin ve Abidin Yerebatan rol aldı.

Belediye Kültür Sinemasındaki tiyatroya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Salonda yer kalmayınca çoğu izleyici oyunu ayakta izledi. Tiyatroya Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eşi Dilek Günaydın ile birlikte katıldı. Yine tiyatroyu izleyenler arasında İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, MHP İl Başkanı Nail Bayram, Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sahne ve gösteri dünyasında yıllarca emek vermiş Çiğdem Tunç'un, kurmuş olduğu Çiğdem Tunç Tiyatrosu, Yeşilçam'ın önemli karakterlerinden biri “Şoför Nebahat”in özgün hikâyesi olan “Şoför Nebahat” oyunu ile Ispartalı tiyatro severlerin karşısına çıktı. Barış Bölükbaşı'nın yazdığı, Çiğdem Tunç'un hem yönettiği hem rol aldığı 2 perdelik, müzikli oyun olan Şoför Nebahat, Sipsi Vedat, Selvi, Sabit Cemil, İstepne Mustafa, Todori, Pamuk Yenge, Nusret, Filinta Kazım, Handan, Farozlu Şenol, Komser Derman, Şoför Nebahati ile Yeşilçam tadındaki oyun seyircisi ile buluştu. Oyun aşkı, iyiliği, dayanışmayı, arkadaşlığı anlatan güzel bir hikâye olarak seyircisinin önünde yer aldı.

Günaydın: “Yeni projenin ne kadar ihtiyaç haline geldiği ortaya çıkmıştır”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, belediye olarak kültür, sosyal ve sanat olayıyla ilgili olarak önemli mesafeler alındığını söyledi. Isparta halkının bu etkinliklere büyük ilgi gösterdiğini ve bugün olduğu gibi salonu hınca hınç doldurduğunu kaydeden Günaydın, “Isparta Belediyemiz buna benzer etkinliklerle ilgili çok sayıda çalışmalar yapmaktadır. Bugünde tanınmış sanatçılarımızın oluşturduğu bir tiyatroyu hep birlikte izledik, Isparta halkımız da bu tip etkinlikleri seviyor. Belediyemiz her konuda ön sıralarda yer almıştır, aynı şekilde kültürel, sosyal ve sanatsal konularda da önde yer almaktadır. Bugün tiyatroyu izlerken, aynı zamanda da gözlemlerde bulunuyorum. Daha önce Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın bir konferansında burası hınca hınç dolmuş ve o gün büyük bir yer yapacağımı söylemiştim. O, bugün Gökkubbe olarak ortaya doğdu. Bugünkü gözlemlerimde de hazırlamış olduğumuz yeni projenin ne kadar ihtiyaç haline geldiği ortaya çıkmıştır. Isparta'mızda çok güzel bir tiyatro salonunun yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Yeni dönemde de tiyatro salonumuz yapılacak. Bunun ne kadar elzem olduğu bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır. Isparta'mıza en güzel tiyatro, opera, toplantı ve kongrelerin yapılabileceği salonlar yapılacak. Isparta bir başka olacak. Bu projeler önümüzdeki dönemde süratle başlanacak. Isparta'mızı olağanüstü çağdaş ve ileri noktaya da taşımamız gerekiyor. Gelecek projelerimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tunç: “Ayakta durarak bizleri seyretme şerefini sunan tüm değerli seyircilerimizin önünde yerlere kadar eğiliyoruz”

Tiyatronun sonunda Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve eşi Dilek Günaydın, sanatçılara çeşitli hediyeler takdim etti. Sanatçı Çiğdem Tunç, oyun sonrasında yaptığı değerlendirmesinde ise, “Sizler kadar coşkulu, sizler kadar sanata ve sanatçıya kadirşinas seyircimizin önünde oynadığımız için büyük bir şükran ve onur duyuyoruz. Sizlere ayakta durarak bizleri seyretme şerefini sunan tüm değerli seyircilerimizin önünde yerlere kadar eğiliyoruz. İyi ki varsınız” derken, Çiğdem Tunç Tiyatrosu olarak kendilerini ilk defa ağırlayan illerin belediye başkanlarına teşekkür plaketi sunduklarını söyledi. Tunç, Başkan Günaydın'a teşekkür plaketi sunarken ilginç bir olayla karşılaşıldı. Tunç, “Biz yanımızda Binbir Gece Masalları plaketini getirmişiz. Bize darılmaz ve kabul ederseniz çok mutlu oluruz” dedi.

Yeni oyun müjdesi

Bunun üzerine Başkan Günaydın da, “Çok güzel bir gece geçirdik, tiyatro severlerimizi de çok mutlu ettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de Binbir Gece Masallarının plaketini de aldım. Ama seyretmeden aldık, öyleyse seyredeceğiz, ama o zaman da bugünün plaketini isteriz. Bütün seyircilerimize teşekkür ediyorum. Sanatçılarımız bizim başımızın tacı. Tüm sanatçılarımıza da şükranlarımı arz ediyorum” diyerek, Ispartalılara yeni bir oyunun müjdesini de vermiş oldu.