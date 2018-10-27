Sokak köpeği, kediye annelik yapıyor

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir sokak köpeğinin kediye annelik yaparak emzirmesi bölge sakinlerinin ilgisini çekiyor.

Yalvaç'a 6 kilometre uzaklıktaki Sücüllü köyündeki Köprübaşı mevkiinde, köy sakinleri tarafından ve sokakta kendi bulduğu yiyeceklerle beslenen dişi köpek, annesiz kaldığı belirtilen bir kediye sahip çıktı. Aç olduğu gözlenen kedinin, köpekten süt emmesi cep telefonu kameraları tarafından görüntülenirken, olayı gören köy sakinleri ise hayretler içerisinde kaldı. Görüntülerde sokak ortasında uzanan köpeğin, kedinin kendisinden süt emmesine izin verdiği ve bir patisiyle onu koruma altında tuttuğu gözleniyor. Dişi köpeğin ayrıca, zaman zaman etrafı kontrol ettiği de dikkatlerden kaçmıyor.

Hayretler içinde kaldılar

Köylülerden bazıları gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Görüntüyü kayıt altına alan Salih Soydan, "Yalvaç'tan zaman zaman Sücüllü köyüne gidiyorum. Bu manzara oraya gittiğimde denk geldi. Durumu gördüğümde ilk aklıma gelen şey merhamet oldu. İnsanlardaki merhametsizliği düşündüm, onda bile bu merhamet varken, şaşırdım ve hayret ettim. Benim gibi olayı gören çevredekiler de hayretler içinde kaldı" dedi.