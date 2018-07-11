Spor salonlarında yaz yoğunluğu

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, tatil ve tatil öncesi boş zamanları fırsat bilen öğrenci ve farklı kesimlerden insanlar, sağlıklı yaşama kavuşmak ve vücutlarını fit bir şekle sokmak üzere spor salonlarına akın ettiler.

Isparta’da yaklaşık 7 yıldan bu yana spor salonu işletmeciliği yapan Kazım Aytekin, salona yaz tatilinde özellikle lise çağındaki gençlerin rağbet gösterdiğini belirtti. Spor salonu işletmecisi Kazım Aytekin, yaz döneminde özellikle tatil öncesi vücut şekillendirmek ve fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin kendilerine başvurduğunu anlattı.

Kilo alma - verme, sıkılaşma ve yaz formlarına girmek isteyenler yoğunlukta

İşletmeci Kazım Aytekin, bu dönemde özellikle lise çağındaki gençlerin yoğun şekilde salona kayıt yaptırdıklarını anlatarak, “Burada makinelerle antrenman yapma fırsatı sunarak, beslenme ve antrenman programlarını düzenliyoruz. Yaz dönemi olduğu için lise çağındaki gençler daha çok salonda spor yapmayı tercih ediyor. Üniversite öğrencileri de tercih ediyor ama genellikle çoğu yaz tatilinde memleketlerine gittikleri için yaz okuluna kalanlara hizmet verebiliyoruz. Kilo alma - verme, sıkılaşma, yaz formlarına girmek adına vücut şekillendirme amaçlı gelenler yoğunlukta” dedi.

“Vücuttaki yağları yakabilmek ve sağlıklı bir yaşama kavuşmak için sporu tavsiye ediyoruz”

Günümüz şartlarında hemen herkesin fast food (hazır yemek) tüketiminin fazla olduğuna dikkat çekerek, bu durumun obezite ve vücutlardaki şekil bozukluğunu tetikleyen başlıca durum olduğuna değinen Aytekin, “Günümüz şartlarında yediğimiz - içtiğimiz gıda ve besinlere baktığımız zaman, tam anlamıyla fastfood ve yağ-şeker ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Böyle olunca, artık insanlar göbek ve yağ bağlıyorlar. Vücutlar artık şekilsiz bir hal alıyor. Hareketsizlikler yoğun oluyor. Bunlarla mücadele etmek, vücuttaki yağları yakabilmek ve sağlıklı bir yaşama kavuşmak için sporu tavsiye ediyoruz. Günümüz şartlarında doktorlar da genellikle egzersiz ve fitness tavsiye ediyorlar. Kontrollü olduğu için özellikle uzman eşliğinde spor tavsiye ediliyor” diye konuştu.

“Spora sadece bir iş olarak değil, sağlıksal açıdan bakılmalı”

“Spor yaparak kesinlikle sağlıklı bir yaşam biçimi oluşuyor” diyerek sözlerine devam eden Aytekin, “İnsanlar dışarıda sürekli çalıştıkları için spor aktivitelerine çok fazla zaman ayıramıyorlar. İnsanlar sporu keyfi bir durum olarak görüyorlar. Bu spora sadece bir iş olarak değil, sağlıksal açıdan bakılmalı. Sporu bir iş olarak görüyorlar. Aksine, tam tersi. Spor yapanlar, sabah işe gitmek üzere uyandıklarında daha dinç olduklarını göreceklerdir. Sağlıklı yaşam için herkesi spor yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.