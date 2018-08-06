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06 Ağustos 2018 19:30

Sürüye yıldırım düştü, 31 keçi telef oldu

Isparta’da yaylada otlayan sürüye yıldırım düşmesi sonucu 31 hayvan telef oldu.

Sürüye yıldırım düştü, 31 keçi telef oldu

06 Ağustos 2018 19:30


Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde otlatılan sürüye yıldırım düşmesi sonucu 31 küçükbaş hayvan telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Davraz Kayak Merkezi Kulovası Yaylası’nda Ahmet Ayaz’a ait keçi sürüsü otladığı sırada yıldırım düştü. Sürüdeki 31 kıl keçisi telef oldu.


Büyük Hacılar köyünde oturan Ahmet Ayaz, sürüsünün yarıya yakınının telef olduğunu ifade ederek, geçimini hayvancılıkla sağladığını söyledi. Ayaz, "Yağmurla birlikte yıldırım düştü. Hayvanlarım can verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Maddi kaybım büyük" dedi.




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