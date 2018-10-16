Takla atan araçtan sağ çıktı, yürüyerek yardım bulmaya gitti

Isparta'da otomobilin takla atarak ters dönmesi sonucu yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla aracından çıktıktan sonra yürüyerek yardım bulmaya gitti. Yaralı sürücü daha sonra yardım için gittiği petrol istasyonundaki görevliler tarafından hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabaha karşı 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Isparta - Eğirdir Karayolu'nun 11.kilometresinde, Eğirdir'den il merkezine seyreden A.B.Ç. yönetimindeki 32 LY 618 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Takla atan araç, ters döndükten sonra durabildi. Kazanın ardından yaralanan sürücü, bir süre sonra ters dönen aracından çıkarak, çevreden yardım bulmak için yakın bölgedeki petrol istasyonuna gitti. Talihsiz sürücü daha sonra istasyondaki görevliler tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumun haber verilmesi üzerine kaza yerine giden polis ekipleri, gerekli incelemeleri yaparken, yaralı sürücünün o sırada hastanede olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, emniyet güçleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.