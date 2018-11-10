Tarihi Üzüm Pazarı İndirim Günleri 1 hafta daha uzatıldı

Tarihi Üzüm Pazarı esnafları Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı makamında ziyaret ederek, indirim günlerinin bir hafta daha uzatılması taleplerini iletti.

Birincitoka: “Çarşı esnafımız indirimli alışveriş günlerinden dolayı son derece memnun”

Tarihi Üzüm Pazarı esnaflarını temsilen Başkan Günaydın'ı ziyaret eden gurup adına konuşan Zeki Birincitoka, “Başkanım çarşı esnafımız indirimli alışveriş günlerinden dolayı son derece memnun. Tüm esnafımız sizden ‘Allah razı olsun' diyor. İndirim günlerinin bir hafta daha uzatılması talebinde bulunuyor” dedi.

“İndirim günlerini 18 Kasım'a kadar uzattık”

Tarihi Üzüm Pazarı esnafının ziyaretinden duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, Üzüm Pazarı isminin Cuma günü düzenlenen meclis toplantısında Bayraklı Üzüm Pazarı olarak değiştirildiğini söyledi. Günaydın, “İndirim günleri ile ilgili belediye olarak Bayraklı Üzüm Pazarımıza katkı sunduk. Esnafımız, halkımız, indirim günlerinin bir hafta daha uzatılmasını istiyorsa, uzatırız. Yeter ki bize bu noktada talep gelsin. İndirim günleri ile hem halkımızın uygun fiyata ürün alması hem bundan esnafımıza da katkı sunmuş olur. Esnafımızın çalışmaları, emekleri boşa gitmesin istiyoruz. İndirim günlerini 18 Kasım'a kadar uzattık” şeklinde konuştu.