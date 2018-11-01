Tarihi Üzüm Pazarında indirim günleri başlıyor

Isparta Belediyesi'nin desteklediği Tarihi Üzüm Pazarındaki İndirim Günleri 2 Kasım Cuma günü başlıyor. Daha önce kunduracılar sitesi için uygulanan indirim günleri bu seferde Tarihi Üzüm Pazarında gerçekleştirilecek. 11 Kasım'a kadar devam edecek olan indirim günleri kapsamında Üzüm Pazarı esnafı, ciddi oranlarda indirime gidiyor.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, belediye olarak destek verdikleri Tarihi Üzüm Pazarı İndirim Günlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Günaydın, “Bizim tarihi çarşılarımız var. Daha önce de Kunduracılar Sitesi esnaflarımız için böyle bir indirim günleri düzenlemiştik. Bunu yapmamızdaki amacımız hem Kunduracılar Sitemizi halkımıza hatırlatmak, hem de burada ekonomik canlılık sağlamaktı bunda da ciddi başarı elde edildi. Üzüm Pazarı tarihi, nostaljinin olduğu bir yer. Bu çarşımızda çeşitlilik var, buranın tanıtılması duyurulması gerektiğine inandık. Hep beraber bu dirence bizimde katkımız olsun istedik. İndirim günleri tarihini çok önceden belirlemiştik. Alışveriş yapanı maddi olarak rahatlatmak, esnafımızın da sürümden kazanmasını amaçlıyoruz. Tarihi Üzüm Pazarımızdaki dükkânlarımız çeşitli ürünler üzerine hizmet veriyor, çeşitlilik var, güler yüz var. Müşterisine ‘hoş geldiniz' ‘nasılsınız' diyerek hal hatır sorma var” dedi.

Üzüm Pazarı esnafının ticaret yapıp gönül aldığını kaydeden Günaydın, “Bu insanlarımız hayır kazanan kişiler. Bu esnafımızı desteklemeye ve saat 14.00'da yapılacak açılışa tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum.”