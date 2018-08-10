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10 Ağustos 2018 13:43

Tekneyle sünnet gezisi

Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde Remziye ve Kerim Dündar’ın çocukları Eray ile Eren’in sünnet gezisi balıkçı tekneleriyle yapıldı.

Tekneyle sünnet gezisi

10 Ağustos 2018 13:43


Eğirdir ilçesi’nde Remziye ve Kerim Dündar’ın çocukları Eray ile Eren’in sünnet gezileri Eğirdir Gölü’nde 20 teknenin katılımıyla sünnet konvoyu yapıldı. Davulcu, zurnacı için özel kayık ayarlandı, gölde kayıklarla yapılan sünnet gezisi vatandaşların meraklı bakışlarıyla yaklaşık bir saat sürdü.


Eğirdir Limanı’nda balonlarla süslendikten sonra göle çıkan tekneler Gölde gezilerini gerçekleştirdi. Sünnet gezisi sonrası sünnet pastası kesilerek liman içinde kokteyl verildi.


Düğün sahibi Remziye Dündar, Tunceli’de yaşadıklarını, düğün için Isparta’ya geldiklerini belirtti. Aslen Eğirdirli bir balıkçının kızı olan Remziye Dündar, "memleketim Eğirdir’de doğup büyüdüğüm Eğirdir Gölünde çocuklarımızın sünnet gezisini yaptık. Balo ve sünnet yemeğimizi de eşimin memleketi Gelendost Bağıllı köyünde yapacağız" dedi.




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