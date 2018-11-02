TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz"

Isparta'daki fuara katılmak üzere kente gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Isparta ve Burdur ticaret sanayi odaları ile borsalara bağlı yöneticilerle üyelere birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, “Son 25 seneyi düşünün kaç tane bugünkü gibi sıkıntı atlattık ama hepsini de geçtik. Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz. Çıkarken zorlanır, inerken kolay inersin. Daha önce bu sıkıntıları yaşadık. Bunları aşacağız. Bir tek çözüm şu, birbirimizi ötekileştirmeyeceğiz. Siyasi fikrimizden, etnik kökenimizden, mezhebimizden, farklı düşüncemizden dolayı birbirimizi dışlar, birbirimizi sevmezsek o zaman hep beraber kaybederiz. Bizim bizden başka dostumuz yok” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Devlet Bahçeli Gökkubbe Fuar Merkezi'nde Isparta Ticaret Borsası (ITB) tarafından 14.'sü düzenlenen Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katıldı.

ITB tarafından organize edilen fuarda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ITB Başkanı Ahmet Adar, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, Isparta ve Antalya milletvekilleri, siyasi ve bürokratlar ile sektör temsilcileri karşıladı.

Hisarcıklıoğlu: “Tarım fuarı Isparta için önemli, çünkü zaten Isparta tarımda markalaşmış bir kent”

Fuarı gezen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Ben Isparta Ticaret Borsamı kutluyorum. Isparta'da tarım fuarını artık geleneksel hale getirdiler. Benim de ikinci katılışım, daha öncekinde de gelmiştim. Bugün Antalya'da D-8 ülkelerinin odalar birliği başkanlarıyla toplantımız oldu. Ahmet Bey'e moral - motivasyon sağlamak ve sırf destek olmak için buraya geldim. Tarım fuarı Isparta için önemli. Çünkü zaten Isparta tarımda markalaşmış bir kent. Gül, elma ve lavantada marka. Isparta'yı kutluyorum. Fuar çok güzel, yeni fuar alanımız da bir öncekine göre çok güzel olmuş, tebrik ediyoruz" dedi.

Cesur: “Tarımımızı daha iyiye götürmemiz lazım”

Fuarda değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ise, "Isparta'ya gösterdikleri teveccüh için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize teşekkür ediyorum. Türkiye'ye yaptıkları için milletvekili olarak çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, Türkiye'nin çok şeye ihtiyacı var. Böyle bir fuar gerçekleştirdikleri için Ticaret Borsamızı da tebrik ediyorum. Yüzde 57'si tarım ve hayvancılıkla geçinen Isparta için bu fuar çok önemli. Tarımımızı daha iyiye götürmemiz lazım. Başkanımızın desteklerine ihtiyacımız var, her zaman da bekliyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından yapılan fuar gezisi sonrasında, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve 14 yıldır fuara katılım gösteren firmalara plaket verildi.

ITB ve ITSO ziyareti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, beraberindekiler ve sektör temsilcileri daha sonra sırasıyla ITB ve ITSO'yu ziyaret etti. ITSO Meclis Salonu'nda yöneticiler ve üyelerine hitap ederek, fuar merkezi ve ITSO binasının Türkiye'ye yakışır ve rol model olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, ITSO ve ITB'nin aynı çatı altında bulunduğunu aktardı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında, "Isparta'ya da bu yakışırdı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Isparta'daki oda ve borsa başkanlarından dağlar kadar memnunum. ITSO ve Isparta Ticaret Borsası 5 yıldızlı hizmet kalitesi veriyorlar. Sizin dertlerinizi birinci ağızdan bana iletiyorlar. Özellikle son dönemde birbirimizle daha yakın çalışarak, sizlerin sıkıntılarınızı anında iletiyorlar. Sizden almış olduğumuz, başkanlarımızdan bana gelen sonuçları hükümete iletiyoruz. Bana gelenleri hükümete iletmek, talepte bulunmak. Bunların birkaçının son günlerde sonucu ortaya çıktı. Konutta, beyaz eşyada, mobilyada, otomobil sektöründe KDV, ÖTV indirimleri bu sayede ortaya çıktı. Oda başkanım kendi üyesinin derdiyle dertleniyor mu? Dertleniyor. Sizin sorunlarınızı iletiyorsa bana ondan daha iyi başkan olmaz" şeklinde konuştu.

“Baba oğula, kardeş kardeşe, komşu komşuya kefil olmuyor ama üyesi olduğunuz odanız - birliğiniz yüzde 85 oranında size kefil oluyor”

Görevlerinin, dertleri ve sorunları çözmek olduğunu ifaden Hisarcıklıoğlu, Isparta'daki 2 başkanın bu duruma katkı verdiğini kaydederek, odalar ve borsalar olarak topladıkları kaynakları üyelerine tekrar aktarabilmek için nefes kredisini başlattıklarını ifade etti.

Hisacıklıoğlu şöyle devam etti:

"Bu sefer bazı aksaklıklar var. Şükrü ve Ahmet başkan Bankalar Birliği toplantımızda sıkıntılarımızı iletecekler. Nefes kredisinde üyelerimizin kullandığı kredilerin yüzde 85'ine biz kefiliz. Dünya'da böyle odalar birliği sistemi yok, kendi üyesine kefil olan. Baba oğula, kardeş kardeşe, komşu komşuya kefil olmuyor. Sen bir odanın üyesi oldun diye senin birliğin sana kefil oluyor. Baba oğluna kefil oluyor mu? Hepiniz duyuyorsunuz, kardeş kardeşe hiç kefil olmuyor. 'Kardeş kardeşin ne olduğunu ne öldüğünü ister' derler ya aynı hesap. Ama sizin odanız üyenize kefil oluyor."

"Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz"

Hisarcıklıoğlu, üyelerden gelen talep doğrultusunda iş yapma kolaylığı endeksinin bulunduğunu kaydederek, üyeler için daha önce işin mutfağında çalıştıklarını ve bu reform tasarılarını hazırladıklarını iletti.

Hisarcıklıoğlu konuşmasının devamında, "Türkiye, dünyada iş yapma kolaylığı endeksinde 43. sıraya yerleşti. Dünya'da en reformcu ilk 10 ülke içinde. Bu sizin eseriniz. Bunlar sizin sayenizde oldu. Ben sizin adınıza çalıştım. Sıkıntılarımız yok mu? Var. Bunları çok iyi biliyoruz. Yine buraya geleceğiz. Sizleri daha yakından dinleme fırsatım olacak. Son 25 seneyi düşünün kaç tane bugünkü gibi sıkıntı atlattık ama hepsini de geçtik. Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz. Çıkarken zorlanır, inerken kolay inersin. Daha önce bu sıkıntıları yaşadık. Bunları aşacağız. Bir tek çözüm şu, birbirimizi ötekileştirmeyeceğiz. Siyasi fikrimizden, etnik kökenimizden, mezhebimizden, farklı düşüncemizden dolayı birbirimizi dışlar, birbirimizi sevmezsek o zaman hep beraber kaybederiz. Bizim bizden başka dostumuz yok. Farklı düşüneceğiz, gayet doğal bu. Farklı olmazsak, esas tehlike orada. Benim düşündüğüm gibi hepiniz düşünürse problem var. Farklı düşüneceğiz, istişare edeceğiz. Ortak akılda birleşeceğiz. O da hepimizin hedefi olacak. Bunu yaptığımız sürece hep beraber kazanırız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Hisarcıklıoğlu'na yönetici ve üyeler tarafından hazırlanan hediyeler ile halıya işlenmiş kendi portresi hediye edildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Hisarcıklıoğlu'ndan fuar merkezi teşekkürü, Günaydın'dan destek talebi

Hisarcıklıoğlu daha sonra Isparta'ya Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Nail Bayram, Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu, Isparta'ya kazandırdığı fuar merkezi için teşekkür etti.

Konuklarına hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da Isparta'ya kazandırdıkları fuar merkezinin birçok önemli fuar ve çalışmaya ev sahipliğini yaptığını dile getirerek, belediye olarak ekonomik anlamda yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Başkan Günaydın konuşmasında, Isparta'yı dünya çapında bir fuar merkezi haline getirmek istediklerini ifade ederek Hisarcıklıoğlu'ndan destek istedi.

Hİsarcıklıoğlu da Isparta'ya bugüne dek gereken her türlü desteği sağladıklarını ifade ederek, desteğin bundan sonra da süreceğini belirtti.

‘Dede Korkut Müzesi için kaynak oldu'

Başkan Günaydın ayrıca, Isparta'da yapımı devam eden Dede Korkut Müzesi'nden söz ederek, bu konuda en büyük örnek aldıkları kitabın TOBB tarafından hazırlandığını ve kendilerine ilham kaynağı olduğunu iletti. Günaydın bu konuda çalışma yapan TOBB ve Hisarcıklıoğlu'na ayrıca teşekkür ettiğini aktardı.

Konuşmalarından ardından Hisarcıklıoğlu tarafından Günaydın'a, orijinal ve Türkçe tercüme edilen Dede Korkut eseri ile ITB Başkanı Adar tarafından teşekkür plaketi hediye edilirken, Hisarcıklıoğlu'na çeşitli hediyeler sunuldu.

Hisarcıklıoğlu daha sonra Isparta'dan ayrılarak, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği ödül törenine katılmak üzere kentten ayrıldı.