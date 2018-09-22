Trafik kazası sonrası can pazarı: 9 yaralı

Isparta Demirköprü'de otomobil ile fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis midibüsünün çarpışması sonucu 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre kaza, saat 13.00 sıralarında Hasan Fehmi Caddesi üzerinde seyreden İsmail Ş. yönetimindeki 01 S 0123 plakalı fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü ile Dursun Aksoy Caddesi üzerinden Demirköprü'ye çıkan Ömer T. idaresindeki 07 VM 841 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu otomobil kaldırıma çarptıktan sonra hurdaya dönerken, servis aracında da orta çapta maddi hasar meydana geldi.

2'si çocuk 9 kişi yaralandı

Kazada sürücü Ömer T. ile otomobilde bulunan A.E.T. (1.5) - N.T. (6) ve anneleri Burcu T. (30), Ercüment T. ile servis aracı sürücü İsmail Ş., yolcular Mutlu D., İlker Ö., Osman Neja A. olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen çok sayıda sağlık ekibi tarafından çeşitli hastanelere sevk edildi.

Servis aracı vatandaşlar tarafından itilerek kenara alındı

Olay yerinde polis ekipleri tarafından başka bir kaza olmaması adına güvenlik önlemi alınırken, otomobil kurtarıcı yardımıyla, servis aracı ise vatandaşların itmesiyle olay yerinden kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Demirköprü kavşağında trafik kısmen aksadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.