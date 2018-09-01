Triatlon şampiyonları ödüllerini aldı

Eğirdir Triatlonu, kapsamında yapılan ilk gün (1 Eylül) yarışmaları sonucunda dereceye giren sporcuların ödülleri verildi.

Eğirdir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile yapılan 16. Eğirdir Triatlonu ödül törenine; Ak Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Baş, Ak Parti Eğirdir İlçe Başkanı Veli Gök, Isparta Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Özdurhan, Eğirdir Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Altay, Eğirdir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür V. Gönül Şahin, yarışmacılar ve aileleri katıldılar.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından ödül töreni öncesi desteklerinden dolayı Eğirdir protokolüne teşekkür plaketi takdim edildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya; Ak Parti Isparta Milletvekili Recep Özel’e, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş’a, Belediye Başkanı Ömer Şengöl’e, Eğirdir Emniyet Müdürü İsmail Karasakal’a, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Altay’a, Eğirdir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür V. Gönül Şahin’e, Eğirdir YURT-KUR Müdürü Mevlüt Aydın’a, Eğirdir Sağlık Müdürü Dr. Enis Özdemir’e, Zabıta Müdürü Gamze Göksu’ya, Eğirdir Hal Mooüdürü Eşref Çatal’a, Triatlon Isparta İl Temsilcisi Çetin Maydan’a, Zabıta Komiseri Ayla Büyükçetin’e, Eğirdir Belediyesi Basın sorumluları Emrah Çelik ile Selçuk Tokgöz’e birer teşekkür plaketi takdim etti.

1 Eylül 2018 Cumartesi günü yapılan yarışmalar sonunda dereceye girenlerin ödülleri protokol tarafından verildi.

2018 Eğirdir Triatlon ve AQUATLON yarışmalarında dereceye giren sporcuların isimleri şöyle:

Minik Erkekler 1

1. Yağız Sarıkaya

2. Ömer Ali Üstünkol

3. Doruk Özer

Minik Kadınlar 1

1. Ecrin Ada Onay

2. Ecrin Güzel

3. Nisa Cebeci

Minik Erkekler 2

1. Mikail İsmet Akkız

2. Aytuğ Dokuyucu

3. Mehmet Aydın

Minik Kadınlar 2

1. Rüya Coşkun

2. Öznur Metin

3. Damla İnce

Minik Erkekler 3

1. Taha Eren Coşgun

2. Arda Aracı

3. Türker Kıyak

Minik Kadınlar 3

1. Yosun Tutum

2. Narin Yaren Çelik

3. Gülce Temiz

Yıldız Erkekler

1. Hakan Tunç

2. Mehmet Can Gülerdağ

3. İ. Emir Karaca

Yıldız Kadınlar

1. Nazik Tuba Kestel

2. Nevra Başak Saatli

3. Beyza Ayaşlıoğlu

Genç Kadınlar

1. Selin Eyipoğlu

2. Birsu Ulkat

3. Bilge Ece Seyhan

Genç Erkekler

1. M. Bertuğ Polatcı

2. Efe Egemen Şen

3. Nurican Yaşar

Elit Kadınlar

1. İpek Öztosun

2. Ece Calp

3. Sinem Özdil

Elit Erkekler

1. Emirhan Altıntaş

2. Oğuzhan Çakır

3. Ferhat Alyılmaz