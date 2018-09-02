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02 Eylül 2018 18:01

Triatlon şampiyonları ödüllerini aldı

Türkiye Triatlon Federasyonu’nun 2018 faaliyet takviminde yer alan 16.

Triatlon şampiyonları ödüllerini aldı

02 Eylül 2018 18:01

Eğirdir Triatlonu, kapsamında yapılan yarışmalar sona erdi. Cittaslow Sakin Şehir Eğirdir’de son yılların en görkemli ve en kalabalık organizasyonuna imza atıldığı belirtilirken, dereceye giren sporcuların ödülleri verildi.


Eğirdir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile yapılan 16. Eğirdir Triatlonu final günü ödül törenine; Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Isparta Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Özdurhan, Eğirdir Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, protokol üyeleri ile yarışmacılar ve aileleri katıldılar.


Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl tarafından ödül töreni öncesinde Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ile Triatlon temsilcilerine ve emeği geçenlere kristal elma takdim etti.


Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Eğirdir Belediyesi personeline, Başkan Ömer Şengöl’e, sporculara ve emeği geçen herekse teşekkür etti.


Yapılan yarışların final gününde dereceye girenlerin ödülleri protokol tarafından verildi. Sporculara ayrıca Eğirdir Belediyesi tarafında kumanya, meyve, ailelerine kabune pilavı ve helva ikramında bulunuldu.


16. Eğirdir Triatlonu ödül töreninin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimleriyle son buldu.




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