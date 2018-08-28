Tuğgeneral Bozdemir, Eğirdir turunda

Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, bir süre önce Bolu Komando Tugayı Komutanı iken Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’na atanmıştı. Yakın zamanda terfi ederek EDOK Komutanı olan Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, bu kez yerine görevlendirilen Tuğgeneral Aydoğan Budakçı ile birlikte Eğirdir’de ilçe turu yaptı.

Tuğgeneral Bozdemir ve Tuğgeneral Budakçı bugün Kaymakam Abdullah Akdaş ve Belediye Başkanı Ömer Şengöl’ü ziyaret etti.

Kaymakam Akdaş ve Belediye Başkanı Şengöl’e veda ederek yerine atanan Tuğgeneral Budakçı’yı tanıştıran Bozdemir, daha sonra Eğirdir Akın Gazetesi’ni de ziyarette bulundu.

Burada Abdullah Sinan ve Gazi torunu İbrahim Sarıdaş ile bir süre sohbet eden Tuğgeneral Bozdemir, Eğirdir’de görev yapmaktan büyük gurur duyduğunu belirterek, tüm ilçe sakinlerine selam ve sevgilerini ilettiğini söyledi.