Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğüne Demir atandı

Dr. Mahmut Demir atandı.

İSUBU Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğüne daha önce bölüm başkanlığı görevini yürüten Doç. Dr. Mahmut Demir atandı.

Görevine başlayan Demir, "Eğirdir'in değeri olan eğitim kurumumuzun talep gören, tercih edilen, bir yuva olması için biz eğitmenlere görev düşüyor. Eğirdir'in sahip çıkması ve desteklemesi gerektiği alanlarda geçmiş yıllarda verdiği desteğini, yeni anlayış ve iletişimin sağlanması ile daha fazla verebileceğiz” dedi.