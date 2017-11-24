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24 Kasım 2017 17:26

Türkeş, doğum gününde Isparta unutulmadı

Isparta Belediyesi, Alparslan Türkeş’in doğumunun yüzüncü yılı anısına ‘100 Fotoğrafla Doğumunun 100.

Türkeş, doğum gününde Isparta unutulmadı

24 Kasım 2017 17:26

Yılında Alparslan Türkeş” konulu Fotoğraf Sergisi açtı.


Yılında Alparslan Türkeş’ Fotoğraf Sergisi açtı. Sergi açılışına Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eşi Dilek Günaydın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İsa Yalçın ve vatandaşlar katıldı.



Günaydın: "O, özel bir insandı"


Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Alparslan Türkeş’in çok duygulu bir insan olduğunu kaydetti. Günaydın, “Özel bir insandı. Fotoğraflarına baktığınızda bunları göreceksiniz. Duygulu, insan sever ama esası vatansever kurucu bir insan. Duygulu güzel tarafını anlatmak bazen cümlelerle mümkün olmayabilir ancak bir fotoğraf sayfaları anlatır. Bunları bu sergiyi gezdiğimizde göreceğiz. Bu sergiyi açmamızın sebebi bu değerli insanın özelliklerini hissetmektir” dedi.


Konuşmanın ardından fotoğraf sergisi açıldı




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