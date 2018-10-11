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Türkiye Kosova Dostluk Sergisi açılıyor

Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde Türkiye Kosova Dostluk Sergisi açılıyor.

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde Türkiye Kosova Dostluk Sergisi açılıyor.


Bizim Eğirdir Platformu, Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları'ndan oluşan topluluk Eğirdir Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye Kosova Dostluk Sergisi açıyor. 16 Ekim Salı günü saat 16.30'da açılacak olan sergiye Kosova'dan Agim Krasniqi ve Türkiye'den Yavuz Özhan Önür'de katılacak.


Sergi açılışında Arif Karakale yönetiminde Ayienur Toy, Azra Alay, Batdal Kaan Şahin, Şenol Bıyık ve Yalın Karakale'nin oluşturduğu gurup da müzik dinletisi sunacak.

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