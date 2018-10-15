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Türkiye Kosova Dostluk Sergisi

Türkiye Kosova Dostluk Sergisi yarın Eğirdir’de açılacak.

Türkiye Kosova Dostluk Sergisi yarın Eğirdir'de açılacak.


Türkiye Kosova Dostluk Sergisi, Eğirdir'de yarın saat 16:30'da açılacak. Sergi öncesi ilçeye gelen sanatçılar Keziban Ertuğrul Yıldırım'ın önderliğinde Belediye Başkanı Ömer Şengöl'ü ziyaret ettiler.


Belediye Başkanı Ömer Şengöl, bu tür organizasyonlara Belediye olarak her zaman destek olduklarını belirtti. Eğirdir'in her alanda reklamını yapmaya bir fazla tanımak için çaba sarf etmeye devam ettiklerini dile getiren Şengöl, ziyaretten dolayı sanatçılara teşekkür etti.

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