Türkiye’deki 26 il ve 46 okulun katıldığı proje sergi ile tamamlandı

Türkiye genelinde 26 il ve 46 okuldaki 14-19 yaş arası 748 öğrencinin yer aldığı, kurucu ortaklığını Isparta Halıkent Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Ayşegül Polat ve Diyarbakır Çınar Kız İmam Hatip Lisesi İngilizce öğretmeni Saadet Sündüs’ün yaptığı gençlerin bağımlılıktan uzak tutularak, kaliteli yaşam standartlarına ulaşmalarını hedefleyen ‘Bağımsız Nesille Yolculuk Serüveni’ adlı eTwinning projesi düzenlenen sergi ile tamamlandı. Proje sonunda Isparta Halıkent Anadolu Lisesi’nde afiş sergisi düzenlendi. Sergide Adana, Afyon, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Erzincan, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Sakarya, Yozgat, Osmaniye ve Düzce’den proje ortaklarının afişleri yer aldı.

Projenin kurucu ortağı Ayşegül Polat serginin amacının her okulun kendi sloganını hazırlayıp, afiş olarak sergilemesiyle bağımlılık hususunda farkındalık oluşturmak ve bağımlılıkla mücadeleye destek vermek olduğunu belirtti.

Sergiye Isparta Yeşilay Derneği de öğrencilere broşür, bileklik, rozet ve kalem dağıtarak destek verdi. Afiş sergisiyle beraber Halıkent Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar öğretmeni Sevilay Aykon’un liderliğinde proje öğrencilerinin de dahil olduğu bir resim sergisi de düzenlendi. Birlikte gerçekleştirilen sergi ile eTwinning çalışmalarının disiplinler arası katkıları da göz önüne çıkardığı ifade edildi.

‘Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi’

Sergide ayrıca, Halıkent Anadolu Lisesinde yürütülmekte olan ‘Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi’ projesini de desteklemek amacıyla konuyla ilgili öğrenciler tarafından yapılan resimler sunuldu.

Halıkent Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Ayşegül Polat ve Görsel Sanatlar öğretmeni Sevilay Aykon öğrencilerin bağımlılıklardan uzak tutulmasında sanat ve sporun ayrı bir yere sahip olduğunu dile getirdiler. Öğrencilerin gayretlerinin ve harcadığı emeklerin sergilenmesinin öğrencilerin motivasyonu arttırdığını belirttiler.