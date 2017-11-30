Ödül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı tören kapsamında verildi.

SDÜ’den ’İlham Veren’ İyi Fikirler

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), ’İlham Veren Üniversite’ mottosu ile ’Pembe Baret’, “2017 Türkiye’nin En İyi Sosyal Sorumluluk Kampanyası Jüri Farkındalık Ödülü” aldı.

SDÜ İnşaat Topluluğu, “yükseköğretim programlarında kadın öğrenci ve akademisyen varlığını yükseltmek”, “inşaat sektöründe kadın istihdamını artırmak” amacıyla 8 Mart 2016 Dünya Kadınlar Günü’nde ’Pembe Baret’ başlığı altında bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi başlatmıştı. 2016’da düzenlenen İnşaat Zirvesi’nde 150 Pembe Baret dağıtımı yapılmıştı.

8 Mart 2017 Dünya Kadınlar Günü’nde ise YDA Group ana sponsorluğunda 10 bin adet ’Pembe Baret’ yaptırılmıştı. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) 58 kadın parlamentere gönderilmişti. Yine Türkiye’de 99 üniversitenin Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nde görev yapan 477 kadın akademisyene eş zamanlı olacak şekilde dağıtılmıştı. 8 Mart 2017’de yine Türkiye çapında Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’ndeki 8 bin 182 öğrenciye eş zamanlı şekilde teslim edilmişti.

5 ana kategoride 156 proje yarıştı

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin 110 Öğrenci Topluluğu’ndan biri olan “İnşaat Topluluğu”nun ’Pembe Baret’ Sosyal Sorumluluk Projesi, “Gayrimenkul Sektörü Prestij Ödülleri”ne aday gösterildi.

Türkiye’de 4’üncü kez düzenlenen Sign of the City Awards (SotCA) Ödülleri için 5 ana kategoride 24 alt başlıkta 156 proje yarıştı. SDÜ eseri Pembe Baret, 3 aşamalı değerlendirme sürecinden sonra “Türkiye’de 2017 Yılı En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Jüri Farkındalık Ödülü” almaya hak kazandı.

Sign of the City Awards (SotCA) Yarışması’nın ödül töreni 28 Kasım Salı günü saat 20.00’de Hilton Bomonti Hotel’s’te (İstanbul) gerçekleştirildi. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı. Ödül törende teslim edildi.

“Hedefimiz inşaat sektöründe kadın istihdamının artırılmasına yönelik farkındalık oluşturmaktı”

SDÜ İnşaat Topluluğu Başkanı Adem Barlas, "Projeye 8 Mart 2016’da Dünya Kadınlar Günü’nde başladık. 2017’de YDA Group ana sponsorluğunda milletvekili, akademisyen ve mühendislik ve teknoloji fakültelerinde yükseköğretim gören 8 bin 182 kadın öğrenciye eş zamanlı olarak ’10 Bin Pembe Baret’ dağıttık. İyi bir fikirdi. Fikrin sonucunu bu şekilde görmek güzel" dedi.