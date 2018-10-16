Türkiye'nin ilk Güreş Alanı ve Spor Kompleksi Isparta'da yükseliyor

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Mustafa Kemal Atatürk Güreş Alanı ve Spor Kompleksinde incelemelerde bulundu. Günaydın, birkaç ay içerisinde tesislerin yapımının tamamlanacağını söyledi. Seyirciler için kullanılan tribünlerdeki oturma alanlarının plastikten oluşmayacağını, bunun yerine emprenyeden oluşan ahşapların kullanılacağını kaydeden Günaydın, “Her detayı düşünüyoruz. Hafif ve sağlam bir malzeme kullanacağız. Oturma guruplarının önlerinde bulunan alanları da çimlendireceğiz ve doğallığı ön planda tutacağız. Spor tesisimiz normal kodun altında inşa edildi, gömme metodu uygulandı. Böylece çıplak sesler de duyulabilecek. Bu tesisimizde çok sayıda sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler yapılabilecek. Tabi bunların yanında en önemlilerinden olan ata sporumuz yağlı güreş müsabakaları da yer alıyor. Burada yağlı güreşlerin olimpiyatını yapmak istiyoruz. Güreş Türk milletine has bir spordur. Geçen günlerde belediyemizin katkılarıyla Isparta'mızla buluşturduğumuz Genetik Uzmanı Dr. Serdar Savaş ile sporcularımızın genetik araştırmalarını da yapmayı planlıyoruz. Atatürk'ün ‘Bir Türk dünyaya bedeldir' sözünden yola çıkarak Türkiye'de ilk kez Isparta'da yağlı pehlivan güreşlerimizin olimpiyatlarını da yapmış olacağız. Bizim mili sporumuza bu tesis büyük faydalar sağlayacak. Türk Milleti büyük bir ulustur. Tesislerimizin Türk Milletine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinin altında 50 dönümlük alanda yapımı devam eden Mustafa Kemal Atatürk Güreş Alanı ve Spor Kompleksinde 12 bin metrekarelik otopark sahası, 13 bin kişilik tribün bulunuyor. Yine 50 dönümlük alan içerisinde tartan pist ve yürüyüş yolları, 10 bin metrekarelik gül bahçesi, yarı açık sergi salonları, 8 bin metrekareden oluşan 2 meydan, 4 büyük soyunma odası, 26 adet banyo ve duş bulunuyor.