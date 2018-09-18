Türkiye'nin ilk müstakil güreş kompleksi inşaatı Isparta'da yükseliyor

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nin altında inşası devam eden Mustafa Kemal Atatürk Güreş Alanı ve Spor Kompleksinde incelemelerde bulundu. Başkan Günaydın, “Isparta'mızı geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nin altında 50 dönümlük bir alanda yapımı devam eden Mustafa Kemal Atatürk Güreş Alanı ve Spor Kompleksinde 12 bin metrekarelik otopark sahası, 13 bin kişilik tribün bulunuyor. 50 dönümlük alan içerisinde tartan pist ve yürüyüş yolları, 10 bin metrekarelik gül bahçesi, yarı açık sergi salonları, 8 bin metrekareden oluşan 2 meydan, 4 büyük soyunma odası, 26 adet banyo ve duş bulunuyor. Alanda yine pergolalar, yeşil alanlar ve etkinlik alanları da bulunan çok amaçlı tesisin yapım işini inceleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, tesislerin stadyum özelliğini de taşıyan bir yapı olduğunu söyledi. Spor kompleksinde yalnız güreş yapılmayacağını çok amaçlı bir etkinlik alanı olduğunu belirten Başkan Günaydın, “Isparta'mızı geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Seyircilerin, sahayı çok rahatlıkla görebilecek bir açı ile inşa ediliyor

Yaşanabilir şehirde altyapıların bitirildiğini, üst yapıların devam ettiğini bunlardan birisinin de kültürel ve sportif faaliyetlerin rahatlıkla yapılabileceği Mustafa Kemal Atatürk Güreş Alanı ve Spor Kompleksi olduğunu belirten Günaydın, tribünlere oturan seyircilerin, sahayı çok rahatlıkla görebilecek bir açı ile inşa edildiğini belirtti. Günaydın böylece saha ile seyirci arasında bir kopukluk olmayacağını aktararak, sahanın tribünlerinin kapatılacağı çelik sistemlerin geldiğini ve membran ile kapatılacağını kaydetti. “Isparta'nın en iyi sosyal tesislerinden birisi olacak” diyen Günaydın, “Yapımı devam eden tüm tesislerimizi en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz. Gece gündüz demeden çalışmaları yerinde takip ediyoruz” görüşlerinde bulundu.

“Büyük, küçük demeden, vatandaşın en ufak işini görüyoruz”

Yatırımların yanı sıra belediyeye gelen misafirlerini de kabul ettiğini, görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Günaydın, “Vatandaşlarımızın da büyük, küçük demeden, en ufak işini de görüyoruz. Böyle bir belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Halkımızla görüşmelerimizde de Yunus Emre felsefesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Isparta Belediyesi, Isparta'nın hizmetçisidir. Şehrimizin ihtiyaçlarını gören tesislerimizi yapıyoruz. Isparta'mızı en güzel şehir yapma çalışması içerisindeyiz. Yaptığımız çalışmaların halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.