Türkmenlerden Başkan Günaydın'a selam ve teşekkür

Isparta Belediyesi Suriye'nin Bayırbucak ve Afrin bölgesinde bulunan Türkmenlere yardıma devam ediyor.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen yardımların ardından Suriye Türkmenlerinden bir teşekkür daha geldi.

Usta: “Başkanımız ve Isparta halkı oradaki insanların hayır duasını aldı”

Suriye'deki Türkmenlere yardımların ulaşması noktasında çaba sarf eden Muhammet Usta, Isparta Belediye Başkanı Günaydın'ı ziyaret ederek Türkmenlerin selamlarını getirdi. Usta konuşmasında şunları söyledi;“Başkanımıza Suriye Türkmenlerine yapmış olduğu yardımlardan dolayı teşekkür amacıyla buraya geldim. Allah kendisinden razı olsun. Yaklaşık 4 senedir Suriye Türkmenlerinin dertleriyle dertleniyor, acısını paylaşıyor. Gerek yaralılara, gerek orada kalan yetim öksüzlere elinden geldiğince yardım etti. Bizde kendisinin elini öpüp hayır duasını almaya geldik. Allah kendisinden ve hayırsever Isparta halkından razı olsun. Isparta halkının, Isparta Belediyesinin ve başkanımızın varlığından güç, destek bulduk, orada varlık mücadelesi verdik. Şu an Afrin bölgesinde bulunan Humus Türkmenleri adına teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde başkanımız un gönderdi, o un o bölgede yaşayan insanlar için ekmek yapılarak dağıtıldı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkanım Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Bu anlatılmaz bir duygu, yaşanır. Başkanımız ve Isparta halkı oradaki insanların hayır duasını aldı. Ayrıca başkanımızın yeni dönem adaylığı da hayırlı olsun, inşallah tekrar seçilerek başkan olur.”

Günaydın: “Türkmen kardeşlerimiz de Çanakkale harbi gibi vatanını savunuyor”

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Yardım etmemiz gerekiyor. Burada Türkmenlerimiz vatanını savunuyor. Bir nevi bu Türkmen kardeşlerimiz de Çanakkale harbi gibi vatanını savunuyor. Bunun karşılığında imkanları oldukça kısıtlı, zorlanıyorlar. Türkmen kardeşlerimiz mücahit olarak mücadele ediyorlar. Yaşadıkları bölgeyi koruyorlar. Bulundukları bölgede güzel bir şekilde yaşamalarını diliyorum. Elbette bunlar kardeşlerimiz. Tabii ki yardım etme duygumuz kabarıyor. Bundan sonra da ihtiyaçları oldukça yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu Türkmen kardeşlerimizi temsilen buraya kadar gelerek bizlere teşekkür eden arkadaşımıza ben de teşekkür ediyorum” dedi.