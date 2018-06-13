Üniversite öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine yardım paketi

KYK bağlı Gülistan Yurt Müdürlüğü personelleri ve yurt öğrencileri tarafından Ramazan Bayramı öncesi yardıma muhtaç ailelere yardım paketi dağıtıldı. Isparta Kredi Yurtlar Kurumu Gülistan Yurt Müdürlüğü tarafından organize edilen yardım kampanyasına yurt personeli ve öğrenciler katıldı.

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımda bulunduk”

Isparta Yedişehitler Mahallesi’nde düzenlenen yardım kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan KYK İl Müdürü Cumhur Ziya Kurt, “Bu mübarek ayda Isparta KYK İl Müdürlüğü olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımda bulunduk. Her vatandaşımızın Ramazan ayının huzur içinde geçirmesi ve akabinde Bayram sevincini yaşaması dileğiyle, hayırlı Ramazanlar” dedi.