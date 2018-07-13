Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre, İskender Mahallesi’nde yalnız yaşayan SDÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 3.sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Fatih Karakaş, kaldığı apartta ölü olarak bulundu.

Yaklaşık 2 haftadan bu yana ailesinin haber alamadığı öne sürülen 22 yaşındaki Karakaş’ın İstanbul’da yaşayan bir yakını durumu polise haber verdi.

Emniyet güçleri, haber alınamayan gence ulaşmak için apartın kapısını kırarak içeri girdi. Karakaş’ı hareketsiz vaziyette bulan ekipler, yapılan kontrollerde gencin bir süre önce hayatını kaybettiğini tespit etti.

Emniyet ekipleri söz konusu apartta gerekli incelemeleri yaptıktan sonra gencin cesedi otopsi yapılmak üzere SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, intihar ettiği ihtimali üzerinde durulan üniversiteli gencin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.